Сотрудниками криминальной полиции МВД задержаны двое подозреваемых в хищении автомобиля марки Toyota Land Cruiser 300 2022 года выпуска, принадлежащего жителю города Костанай, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz
Ущерб, причиненный владельцу, оценивается в 50 млн тенге.
В результате оперативно-розыскных мероприятий похищенное транспортное средство обнаружено на территории поселка Ново-Долинка Карагандинской области.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. По данному факту проводится досудебное расследование.