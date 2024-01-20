Угроза обвала сохраняется на шахте «Майкаинзолото»

Происшествия
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Бескорсая Екатерина
cобкор по Павлодарской области

Малогабаритным экскаватором перенесен грунт в объеме около 850 кубометров. Это позволило расширить пространство для работы техники, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: ДЧС Павлодарской области

Сегодня с помощью двух бульдозеров и с использованием вертикальной и горизонтальной страховки был спущен второй малогабаритный экскаватор с машинистом. С его помощью убираются большие негабаритные камни и горная порода с предположительного местонахождения рухнувшего автобуса.

Спасателями ДЧС Павлодарской области непрерывно обеспечивается страховка и безопасность работ двух экскаваторщиков и других специалистов на дне воронки, проводятся спуск топлива, питания, маркшейдеров, а также подъем найденных предметов.

Круглосуточно проводится наблюдение с кромки воронки за движением и падением камней с помощью сканирования, гесканирование дна для координации направления экскаваторов.

Работы осложнены минусовой температурой и тем, что идут постоянные подвижки и осыпания грунта, существует угроза обвала.

Всего в поисковых работах задействованы 147 человека, 45 единицы техники, три кинологических расчета и два беспилотных летательных устройства.

Напомним, 4 января около 01:25 часов на технологической автодороге на территории АО «Майкаинзолото» в очистное пространство недействующей шахты упал автобус, в котором находились спасатели Павлодарского филиала РЦШ ПВАСС, выехавшие на вызов о задымлении в районе шахты предприятия.

Всего в автобусе находилось 4 человека.

Тела двух спасателей найдены.

 

#шахта #спасательные работы #АО «Майкаинзолото»

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