Фото пресс-службы акимата Акмолинской области

На сегодня уровень воды в реке Жабай составляет 3,6 метра. С 4 по 6 апреля по реке Жабай прошло свыше 400 миллионов кубометров воды, на 100 миллионов кубометров больше, чем в прошлом, сообщает Kazpravda.kz

По информации областного акимата, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомился с паводковой ситуацией в городе. По словам главы региона, удалось избежать подтоплений в этом году благодаря системной подготовке, начатой в прошлом. Помогло углубление дна и расширение русла реки Жабай, а также укрепление берега. Обошлось без подтоплений. Сейчас ширина русла реки достигает 60 метров, летом планируется расширить его до 120 метров. Дно реки углубляется на 5–6 метров.

В числе превентивных мер — очистка каналов, укрепление дамб, строительство трех новых водопропускных сооружений, удаление растительности из русла, работа по углублению дна и расширению русла. На сегодня подрядной организацией выполнено около 15% от запланированного объема работы.

Для снижения рисков подтопления планируется еще один важный проект по выпрямлению русла реки в районе школы №1 г. Атбасара, что снизит риски подтопления. К слову, на этом участке будет обустроен городской пляж и парк.

В настоящее время в жилых массивах Атбасара, включая прибрежную зону реки Жабай, поселок ЖБК и микрорайон «Лондон», проходят субботники в рамках санитарной очистки города. Коллективы предприятий, представители бизнес-структур ведут уборку территорий, затронутых паводком.