Ухудшение погоды в нескольких регионах прогнозируют синоптики

В «Казгидромете» сообщили о погоде на ближайшие два дня - 10 и 11 ноября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на национальную гидрометеорологическую службу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

10 ноября ночью на западе, севере Павлодарской области ожидается снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

10 ноября в Карагандинской области ожидается снег, на севере, востоке области сильный снег. Метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на севере, юге, востоке области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

10 ноября на юге, севере, востоке области Ұлытау ожидается снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, на юге, севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

г. Астана: 09 ноября днем ожидается метель. 10 ноября ожидается временами сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-западный утром и днем 09, сутки 10 ноября порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

09 ноября днем на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с.

г. Павлодар: 10 ноября ночью ожидается снег, метель, гололед, днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 09 ноября днем порывы 15-20 м/с, 10 ноября порывы 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23-28 м/с.

10-11 ноября по области Абай ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 10 ноября 15-20 м/с, на западе, севере, в центре области порывы 23-28, временами 30 м/с и более, 11 ноября на юго-западе, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с.

Днем 10, сутки 11 ноября на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Метель, гололед. Ветер юго-западный 10 ноября ночью на западе, севере области 15-20 м/с, днем 15-20 м/с, на западе, севере, востоке области порывы 23-28, временами 30 м/с и более, 11 ноября на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 23-28 м/с.

г. Семей: 10 ноября утром и днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный порывы 15-20, днем временами 25 м/с.

г. Усть-Каменогорск: 10 ноября ожидается низовая метель. Ветер юго-западный утром и днем порывы 17-22 м/с.

10 ноября ночью и утром на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

г. Уральск: 10 ноября ночью и утром ожидается туман.

10 ноября ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

10 ноября ночью и утром на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман.

г. Актау: 10 ноября ночью и утром ожидается туман.

10 ноября на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются гололед, ночью низовая метель. Ветер юго-западный, западный порывы 15-20, временами 23 м/с.

г. Актобе: 10 ноября ожидается гололед. Ветер западный ночью порывы 15-20 м/с.

г. Костанай: 10 ноября ночью ожидается метель, днем гололед, метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

г. Петропавловск: 10 ноября ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

г. Кокшетау: 10 ноября ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

г. Жезказган: 10 ноября ожидается ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

г. Караганда: 10 ноября ожидаются временами сильный снег, метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с.

10 ноября ночью и утром в центре, на юге Кызылординской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере области 15-20, днем 15-20 м/с.

г. Кызылорда: 10 ноября ночью и утром ожидается туман. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

10 ноября ночью в горных районах Туркестанской области ожидаются туман. Ветер юго-западный на горных перевалах области 15-20 м/с.

10 ноября на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, ночью на востоке, в горных районах гололед. Ветер юго-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23-28 м/с.

г. Тараз: 10 ноября временами ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

10 ноября ночью на востоке, в центре, горных районах области Жетісу ожидается туман. Ветер юго-западный на востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

г. Талдыкорган: 10 ноября ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.