Укрепляя берега

Ранее замусоренные берега этого водоема диссонировали с расположенной на берегу церквушкой, являющейся местной достопримечательностью. Теперь же, после проведения работ по углублению и очистке дна, небольшой пруд, представляемый местными жителями как озеро Карасу, пополнил ряд городских мест, где созданы условия для отдыха и прогулок.

Речь о приведении в порядок этого уголка Алматы велась поч­ти два года назад: с такой просьбой к акиму города обратились жители микрорайона «Карасу». По поручению градоначальника был разработан и согласован с Балхаш-Алакольской бассейновой инспекцией предложенный специалистами проект.

К очистке водоема компания-подрядчик приступила в марте 2023-го и должна была завершить все работы к сентябрю того же года. Однако из-за неучтенных в ходе проектирования объемов работ срок их окончания пришлось перенести на август нынешнего года. Как впоследствии выяснилось, толщина донного ила на Карасу оказалась почти в четыре раза больше, чем предполагалось.

Кроме того, на сроки окончания работ повлияла необходимость сооружения временной дороги по дну водоема для доступа тяжелой техники к месту извлечения иловых отложений. В итоге со дна озера было поднято 53 тонны годами копившегося мусора и почти 10 тыс. кубометров ила. Попутно строители благоустрои­ли и укрепили берега, построили водосбросные сооружения для регулирования уровня воды.

Жители микрорайона «Карасу» в ходе встречи с градоначальником поблагодарили акимат за проделанную работу по очистке озера, но при этом попросили завершить благоустройство и построить вокруг водоема пешеходную зону. На это аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что по его поручению разрабатывается соответствующий проект благоустройства, в котором будут учтены и просьбы о строительстве прогулочных и спортивно-тренажерных зон.

Карасу по объему работ объект все-таки относительно небольшой, а вот завершение затянувшейся реконструкции озера Сайран вызывает у горожан беспокойство.

Как отметил аким в ходе встречи с населением Алмалинского района, основные работы здесь должны быть завершены в декабре 2024 года. Но, исходя из реального положения дел на месте стройки, до завершения заливки бетонных сооружений еще далеко, не то что к декабрю, до Нового года вряд ли здесь успеют их соорудить.

Кроме того, подрядчикам предстоит провести большой объем работ по укладке земли, соорудить пляжи, понтонные переходы, завершить другие работы, предусмотренные проектом. По весне планируется закончить благоустройство территории, осуществить посадку зеленых насаждений.

Официальная сдача набережной Сайрана в эксплуатацию намечена на май 2025 года – пос­ле весенней посадки деревьев и цветов. Ожидается, что обновленная набережная единовременно сможет вмещать более трех тысяч человек. В создаваемой вокруг озера зоны отдыха появятся камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки. За безопасность отдыхающих будут отвечать полицейские, за безопасность отдыха на воде – спасатели.

По замыслу проектировщиков, два берега озера будут соединены в единую прогулочную набережную длиной 2,5 километра. Проек­том предусмотрено сооружение двух понтонных переходов длиной в 250 и 150 метров. Набережная станет шириной в 11 метров.

Планируется открыть специально обустроенные пляжные зоны, свыше 500 квадратных метров на каждом берегу. Предусмотрены места для активного отдыха, будут оборудованы теннисные площадки и место для размещения в зимнее время ледового катка.

В ходе предстоящего по весне озеленения территории планирует­ся высадить около четырех тысяч деревьев, семи тысяч квадратных метров «живой» изгороди и цветочных клумб, обустроить 300 тысяч квадратных метров газонов. Более того, впервые на Сайране появятся экзотические водные растения – лотосы.

Но все это в будущем, а пока жители окрестных микрорайонов с тревогой взирают на стройку: поспеют ли строители? Сроки ее завершения уже переносились, и у людей нет желания встречать летний зной с пустой чашей озера. Ведь этот водоем как живительный оазис всегда спасал от жары, создавал микроклимат в окрестностях.