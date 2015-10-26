Укрепляя институт семьи

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Анастасия ПРИЛЕПСКАЯ, Астана
В заседании приняли участие члены Ассамблеи народа Казахстана, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители государственных органов, региональных советов матерей АНК, этнокультурных объединений и неправительственных организаций. В повестку дня вошли вопросы реализации стратегических приоритетов формирования казахстанской идентичности, основанной на принципах нового казахстанского патриотизма, укрепления ценностных основ семьи, профилактики социального сиротства и поддержки ответственного материнства и отцовства как основы укрепления нации.
– Мы должны с вами вместе решить, что нам делать, как решать проблему брошенных и оставленных детей. Необходимо понять, почему до сих пор мы не искоренили сиротство, в том числе и социальное. Почему мы сегодня имеем детей с девиантным поведением, почему в нашей стране есть случаи суицида? На все эти вопросы мы должны сегодня найти честный ответ, поделиться опытом, помочь друг другу и в ближайшие годы сделать максимум для решения этих проблем, – сказала депутат Мажилиса Парламента РК, член попечительского совета ассоциации «Асыл бала» Загипа Балиева, выступая на заседании.
Она отметила, что Казахстан за 20 лет независимости достиг больших успехов и в развитии экономики, и в построении общественных взаимоотношений. Фактически наша страна является примером для всего мира по толерантному воспитанию молодого поколения, по сохранению мирного сосуществования в государстве.
– Мы четко понимаем: те более 100 этносов, которые живут в нашем государстве, проявляют уважение к своей культуре, к культуре других народов, – отметила З. Балиева. – Теперь мы должны все вмес­те задуматься о том, что же делать с нашими детьми в плане их воспитания.
Она озвучила данные Комитета по статистике, согласно которым в Казахстане 5 317 670 детей. Из них с ограниченными возможностями – 141 951 ребенок, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, – 31 576. Кроме того, по статистике, в РК 72 000 детей рождены вне брака, более 400 000 матерей-одиночек, более 60 000 отцов-одиночек. Только с одной матерью проживают 700 000 детей, только с отцом – более 300 000.
По итогам заседания Совет матерей при АНК принял ряд рекомендаций. Так, Министерству образования и нау­ки и Министерству здравоохранения и социального развития РК совместно с советами матерей в регионах рекомендовано взять на особый контроль деятельность исполнительных органов и институтов гражданского общества по разрешению вопросов детей-сирот и профилактике социального сиротства, предупреждению причин семейного неблагополучия. Активно поддерживать социальные проекты советов матерей, направленные на повышение профессиональных навыков женщин, обучение их востребованным формам знаний – ведению семейного бизнеса и предпринимательства.
Министерству по инвестициям и развитию РК дана рекомендация усилить информационное освещение деятельности советов матерей на всех уровнях, применять современные медиатехнологии в целях привлечения внимания общественности к вопросам, решаемым советами, а также их роли в формировании казахстанской идентичности, сохранении ценностных основ семьи, поддержке ответственного материнства и отцовства.
Также дана рекомендация ряду минис­терств поддержать социальные проекты по повышению профессиональных навыков женщин, государственному учреждению «Қоғамдық келісім» при Президенте РК поручено разработать карту деятельности советов матерей. Кроме того, Совет матерей при АНК рассматривает возможность обучения своих представителей основам медиа­ции для предотвращения семейных конфликтов и семейного насилия.

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