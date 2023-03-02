«Улетная» комедия

На время премьеры спектакля «Боинг-Боинг» театр имени К. С. Станиславского перепрофилировался в авиакомпанию, а его зал – в салон самолета. Зрители ощутили эти изменения еще до того, как открылся занавес. В зале раздался характерный звуковой сигнал, после чего приятный женский голос поприветствовал «пассажиров», пообещав им головокружительный полет, наполненный невероятными событиями и романтическими приключениями. Прохладительных напитков публике не предлагали, зато им была гарантирована изрядная порция смеха и хорошего настроения.

– Жанр этой комедии мы определили как авиашоу в двух действиях, – отмечает режиссер-постановщик Денис Цветков. – У нас в репертуаре много драм и мелодрам. А людям иногда хочется прийти в театр для того, чтобы расслабиться, отдохнуть и посмеяться. Наш выбор пал на комедию «Боинг-Боинг». Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая часто исполняемая французская пьеса в мире. Ее поставили в театрах 60 стран, то есть больше, чем Шекспира!

Главный герой пьесы – успешный архитектор Бернар, роль которого на карагандинской сцене исполнили Антон Звонов и Вадим Ахметов. Он крутит роман одновременно с тремя симпатичными стюардессами – француженкой Мишель (Мария Мосина), немкой Мартой (Александра Мартинс) и американкой Мэри (Алена Звонова). Они летают на разных авиалиниях, причем каждая уверена, что она у Бернара – единственная. Но однажды, когда авиакомпании вводят в эксплуатацию сверхбыстрые «боинги», расписание рейсов меняется, и график встреч со стюардессами сбивается. Это приводит в действие «бомбу» из неловких ситуаций и смешных недоразумений.

Что касается названия пьесы, то в нем заключена игра слов. На английском сленге выражение «боинг-боинг» имеет пикантный подтекст, связанный с сексуальным желанием у мужчин. А еще так парни говорят за спиной у девушек, когда восхищаются их красотой. Получается, что название у комедии более чем удачное – и про самолеты, и про ловеласов.

– На мой взгляд, «Боинг-Боинг» – это пьеса о женской любви и о том, как мужчина может поступить с этой любовью, – рассуж­дает режиссер. – Вывод из этой истории я могу сделать только один – нужно довольствоваться тем, что у тебя есть. Быть счастливым сейчас и не искать чего-то большего на стороне.