Статус новообразованного региона открыл новые возможности для индуст­риального развития Улытау, в том числе в части претворения в жизнь масштабных проектов. О новом этапе в истории бывшей Джезказганской области рассказал руководитель управления экономики областного акимата Данияр Арынгазин.

По словам эксперта, 740 млрд тенге для региона – большой вклад, тем более что 87% этой суммы представлено частными инвестициями. Остальные 13% – поступления из бюджета.

– Нужно понимать, – подчерк­нул глава управления, – что Улытау – промышленный регион, поэтому модернизация оборудования таких предприя­тий, как медеплавильный завод, обогатительная фабрика или рудник, также считаются частными инвестициями.

В 2025 году было запущено четыре инвестиционных проекта на общую сумму 27 млрд тенге. В том числе завод респираторов, крупная нефтебаза, асфальтобетонный завод и ветряная электростанция (ВЭС).

Ветряная электростанция мощностью 100 МВт сегодня считается одной из крупнейших в республике. Совместный проект Казахстана и Китая привлек в регион 26 млрд тенге частных инвестиций. В следующем году инвестор планирует подать заявку на увеличение проектной мощности.

Такие проекты не только соз­дают рабочие места, но и укреп­ляют местную экономику. Кстати, до конца года в регионе намечено открытие геологического кластера. Это также большой проект для Улытау.

– Возможно, по сравнению с другими областями наши результаты не такие внушительные, – говорит Данияр Манатжанович. – Однако в данный момент, когда расширяются границы областного центра, ведутся масш­табные инфраструктурные преобразования, мы не претендуем на то, чтобы обогнать по показателям соседние регионы. Наша цель – добиться максимального роста в сферах малого и среднего бизнеса, туризма, других секторах экономики.

К примеру, с начала года область Улытау посетили около 14 тыс. туристов, более 600 из них – иностранные гости. Цифры ниже, чем в соседних регио­нах, но на 5% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

– Растущий интерес к новой области дает импульс привлечению инвестиций в недвижимость, – рассказал экономист. – В строительство гостиниц вложено 2,9 миллиар­да тенге. Это хорошая ниша для частных застройщиков, так как имеющийся фонд гос­тиничных номеров для новой области пока недостаточен. А ведь помимо туристов в регион все чаще приезжают участники спортивных турниров, олимпиад, форумов и семинаров.

Кроме того, акимат области Улытау укрепляет международные деловые связи. Свидетельство тому – проекты с участием иностранных компаний. К примеру, в строительстве ВЭС и важнейшей трассы Жезказган – Кызылорда принимают участие компании из Китая.

– Город Каражал также привлек внимание зарубежных инвесторов. Они заинтересованы в строительстве цеха по переработке промышленных отходов – марганцевых, свинцовых, железных руд, – сообщил Данияр Арынгазин. – Планируе­мый взаимовыгодный проект оценивается в сумму свыше 40 миллиардов долларов.

Недавно в Астане прошло заседание ежегодного Казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям-2025 (KGIR 2025) с участием Премьер-министра Олжаса Бектенова.

В ходе данного мероприятия аким области Улытау Дас­тан Рыспеков презентовал участникам – потенциальным инвес­торам – данные об инвестицион­ных преференциях региона. Итогом презентации стало подписание меморандумов о сотрудничестве с компаниями Harvest Agro Holding (Швейцария), Chengdu Sepmem Energy, BKN Techbuild и Sairen Group (КНР) на общую сумму свыше 150 млн долларов.

– Два проекта из четырех направлены на развитие делового взаимодействия в агропромышленном секторе, – пояснил руководитель областного управления экономики. – Компания из Китая изучает территорию области, выбирая место для строительства мясоперерабатывающего комбината с акцентом на малый рогатый скот. Инвестор из Швейцарии присматривается к бескрайним степям Улытау, планируя освоить около 50 тысяч гектаров свободных земель, чтобы посеять кукурузу и сою. Сельскохозяйственным проектом предусмотрено также строительство перерабатывающего цеха для безотходного производства.

Еще две иностранные компании изучают возможность строи­тельства заводов сжиженного газа и кирпичного.

– В области Улытау с учетом строительного бума, особенно в частном секторе, существует острая потребность в строительных материалах, – пояс­нил Данияр Арынгазин. – В прошлом году в работу уже был запущен один кирпичный завод, однако его мощностей не хватает, чтобы обеспечить весь рынок.

Намерения инвестора серьезны, сумма инвестиций – около 4 млрд тенге. В перспективе такой завод сможет ежегодно выпускать до 20 млн кирпичей, чего вполне достаточно для региона и даже для продажи в соседние области. Еще один положительный момент – на кирпичном заводе будет создано 50–60 рабочих мест.

– Перед областью поставлена задача по диверсификации экономики, ведь доля промышленных предприятий, входящих в структуру градообразующего медного флагмана – «Казахмыса», составляет 70 процентов, – отметил эксперт. – В этом направлении развитие МСБ – один из приоритетов области Улытау. Большое внимание уделяется созданию новых производственных предприятий, объектов общепита, магазинов, развитию сферы услуг и туризма.

По данным спикера, территория Улытау – одна из самых обширных в республике. Площадь одной из пяти админист­ративно-территориальных единиц области – Улытауского района – превышает размер всей Туркестанской области. При этом в Улытауском районе проживают около 13 тыс. жителей, а в Туркестанской области, включая Шымкент, – свыше 3,4 млн человек. Такая разница в численности населения, несомненно, отражается на показателях.

Фермеры Улытауского и Жанааркинского районов, как правило, занимаются животноводством, разводя лошадей, крупный рогатый и мелкий рогатый скот. Здесь немало возможностей для инвесторов, вплоть до глубокой переработки мяса.

– Когда мы говорим о «дорожной карте бизнеса», то подразумеваем в том числе строительство дорог, – отметил Данияр Арынгазин. – Бизнес хорошо функционирует там, где развита транспортная, логистическая составляющая. Область Улытау расположена географически выгодно – в самом цент­ре республики. Необходимо использовать эти возможности для создания торговых путей от Жезказгана к северным и южным регионам, создавая новые маршруты в соседние страны. Сейчас поставщики продукции вынуждены делать большую петлю в обход нашей области из-за плохих дорог.

С момента образования облас­ти Улытау большая часть регио­нального дохода направляется на обновление инфраструктуры, состояние которой также учитывают инвесторы. Масштабные проекты в сфере дорожного строительства требуют не только времени, но и вложений. Тем не менее в перспективе транс­портно-логистический центр в Улытау поможет не только наладить торговые связи, но и стать большим шагом на пути к финансовой самостоятельнос­ти региона.