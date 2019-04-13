Умер аким Курчатова

В Восточно-Казахстанской области в возрасте 44 лет скончался аким Курчатова Алмас Ондаканов, передает Ktk.kz
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«К сожалению, Алмас Аманколович скончался на 45-м году жизни после продолжительной болезни», - сообщили в акимате города.
Алмас Ондаканов представлял интересы города во взаимоотношениях с аппаратом акима области, государственными органами, организациями и гражданами.
Трудовая деятельность Ондаканова началась в 1995 году. Тогда он был назначен инспектором в селе Акжар Тарбагатайского районного отдела социальной защиты населения.
Позже в разные годы он занимал посты начальника протокольного отдела управления внешнеэкономических связей Восточно-Казахстанской области, руководителя аппарата акима Курчатова, заместителя начальника управления энергетики и коммунального хозяйства области.
Алмас Ондаканов был назначен на должность акима Курчатова в марте 2017 года.