Умерла главная героиня оскароносного фильма «Москва слезам не верит»

Кино,В мире
271
Айман Аманжолова
корреспондент

Актриса Вера Алентова ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Вечернюю Москву

Фото: mrttambov.ru

Как сообщается, незадолго до этого Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с ее коллегой Анатолием Лобоцким. Артистку экстренно вынесли на носилках из здания Московского академического театра имени Владимира Маяковского и увезли на скорой помощи в больницу.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области. После окончания школы будущая актриса хотела поступить в медицинский институт в Барнауле. Одновременно с тем она пришла в Барнаульский драматический театр, куда ее позже взяли на должность актрисы вспомогательного состава.

Уже в начале 1960-х годов Алентова уехала в Москву, а в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Василия Маркова. Более полувека артистка служила в Московском драматическом театре имени Пушкина. Она среди прочего играла главную роль в спектакле Бориса Равенских «Шоколадный солдатик».

Кроме того, Алентова снималась в популярных советских фильмах и сериалах. А мировую славу ей принесла роль в оскароносном фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».

#кино #кончина #актриса #Вера Алентова

Популярное

Все
Новые достижения в казахстанском футболе
Даже дедушке нет места
Вкус Нового года
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Поддержка педагогов – инвестиция в будущее страны
Получи и путешествуй
Глава государства предложил создать совместную исследовательскую платформу в сфере устойчивого сельского хозяйства
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
«Я казах от земли...»
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Санкт-Петербург
Названы лауреаты премии «Еңлікгүл-2025»
Знание и осведомленность – самая надежная защита
Важный выбор студентов
Более 200 млн тенге похитили при ремонте Дома культуры в Жетісу
В чем сила Павлодарского Прииртышья
Впервые в истории
Гарант суверенитета, территориальной целостности и безопасности государства
Госслужащим не разрешено заниматься бизнесом – Сенат
«Казахстанская правда» стала победителем проекта «Выбор года»
«Щелкунчик» в джазово-эстрадном стиле
Их подружил Кашгар
Казахстан приветствует совместный с Японией энергетический проект
Зовет в горы Актас
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Водитель из Талдыкоргана установил шокирующий антирекорд по ПДД
Ушла из жизни казахстанская тележурналистка Диля Ибрагимова
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
Завершена реконструкция автодороги Кызылорда – Жезказган
Жители села Шамши Калдаякова активно участвуют в преобразованиях

Читайте также

Хирурги Кувейта и Бразилии установили рекорд дистанционной …
В КНДР испытали новые зенитные ракеты
Камбоджа и Таиланд сели за стол переговоров
В Турции разбился самолет с главой Генштаба Ливии на борту

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]