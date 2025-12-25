Актриса Вера Алентова ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщили в Театре имени Пушкина, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Вечернюю Москву

Фото: mrttambov.ru

Как сообщается, незадолго до этого Алентовой стало плохо во время церемонии прощания с ее коллегой Анатолием Лобоцким. Артистку экстренно вынесли на носилках из здания Московского академического театра имени Владимира Маяковского и увезли на скорой помощи в больницу.

Вера Алентова родилась 21 февраля 1942 года в Котласе Архангельской области. После окончания школы будущая актриса хотела поступить в медицинский институт в Барнауле. Одновременно с тем она пришла в Барнаульский драматический театр, куда ее позже взяли на должность актрисы вспомогательного состава.

Уже в начале 1960-х годов Алентова уехала в Москву, а в 1965 году окончила Школу-студию МХАТ, где училась на курсе Василия Маркова. Более полувека артистка служила в Московском драматическом театре имени Пушкина. Она среди прочего играла главную роль в спектакле Бориса Равенских «Шоколадный солдатик».

Кроме того, Алентова снималась в популярных советских фильмах и сериалах. А мировую славу ей принесла роль в оскароносном фильме Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».