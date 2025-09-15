Unico Play: первый казахстанский онлайн-кинотеатр запустили в Астане

Кино,Столица
119
Дана Аменова
специальный корреспондент

В этом году зрителей ждут 6 оригинальных сериалов, еще 23 находятся в производстве

Фото предоставлено организаторами

Национальный стриминг предлагает пользователям большой выбор контента с казахскими сериалами, ИИ и мировой классикой, сообщает Kazpravda.kz 

Презентацию платформы провел медиахолдинг Uni-Q Group, заявивший о старте своей деятельности осенью прошлого года. 

Одним из первых инвесторов холдинга стал казахстанский предприниматель Тимур Турлов. Активную поддержку проекту оказывает Фонд Президентских инициатив Dara, а также другие частные инвесторы.

«Думаю, это важный и нужный проект. Я глубоко убежден, что поддержки и содействия заслуживают все зрелые самодостаточные инициативы, которые не консервируют компетенции, а развивают их и направляют на обучение молодежи. Казахская земля полна талантов, которые достойны сиять на уровне Netflix и HBO. И мы приложим все усилия, чтобы у них получилось», – прокомментировал Тимур Турлов.

Церемония собрала представителей креативной индустрии и СМИ. Unico Play (UniCo – «Unique Content») впервые представили как новый стандарт цифрового развлечения.

«Мы запускаем не просто онлайн-кинотеатр Unico Play. Мы формируем привычку – смотреть казахстанское и гордиться им. Для нас важно, чтобы миллионы людей открывали истории на своем языке, а зрители за пределами Казахстана узнавали о нашей культуре», – подчеркнула co-CEO Uni-Q Group Анара Жунусова. 

Unico Play построен на собственной IT-платформе и с первого дня работы доступен на смартфонах, браузерах и Smart TV по всему миру. Первый месяц подписки бесплатный, далее ее стоимость составит всего 999 тенге в месяц. Unico Play предоставит зрителям доступ к 10 000 часов контента.

«В реализации этого проекта мы использовали весь свой опыт производства и продвижения контента на региональном и глобальном уровне. Наша цель заключается в создании полноценной производственной цепочки – от питчингов молодых сценаристов и съемок собственных оригинальных сериалов и фильмов до монетизации контента и защиты авторских прав на всех рынках. Это в прямом смысле «творческий лифт» для молодых казахстанцев. Их потенциал огромен, нам остается только развивать его», – подчеркнул со-CEO Uni-Q Group Дмитрий Гудумак.

Unico Play предлагает интерфейс на казахском, русском и английском языках, просмотр в 4K и офлайн-доступ, возможность использовать подписку сразу на пяти устройствах, персональные рекомендации на основе AI и интеллектуальную защиту авторских прав.

«Мы привыкли думать, что IT-решения приходят к нам извне. Но Unico Play доказывает обратное. В Казахстане можно построить платформу, которая по качеству и возможностям конкурирует с глобальными игроками. И мы сделали это усилиями нашей команды разработчиков менее чем за год», – отметил CEO Unico Play Дияс Досмуханбетов.

Unico Play выходит на рынок с широкой линейкой уникального контента. В этом году зрителей ждут 6 оригинальных сериалов, еще 23 находятся в производстве. В библиотеке представлены мировые премьеры, турецкие и корейские сериалы на казахском языке, отечественная киноклассика, более 100 ТВ-каналов, спортивные трансляции и крупнейшая коллекция детского контента на казахском языке.

Вечером 12 сентября на Unico Play состоялась премьера масштабной драмы «Қара бекіре». Эта история тесно связана с актуальной проблемой спасения Каспийского моря и восстановления его экосистемы, а также поднимает другие важные социальные темы.

Напомним, Unico Play – часть экосистемы Uni-Q Group. В нее входят Unico Studio (производство фильмов и сериалов), Unico Dub (AI-дубляж и субтитры, позволяющие локализовать до 600 часов контента в день), Unico Rights (международная дистрибуция), лаборатория цифровых форматов AINA и программа поддержки молодых авторов Shabyt Lab.

Через эти инициативы Uni-Q активно развивает индустрию: только за первый год в Shabyt Lab поступило 663 заявки от начинающих кинематографистов, а финалисты готовят премьеры к декабрю. Всего к развитию платформы подключено свыше 2 000 креаторов.

 

#Астана #запуск #онлайн-кинотеатр #Unico Play

