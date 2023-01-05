Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"

Депутаты Мажилиса Парламента Казахстана на заседании по итогам расследования январских событий поинтересовались судьбой вооруженных и хорошо экипированных современными средствами связи людей, которые во время январских событий руководили бунтующими на улицах города Алматы, сообщает корреспондент Kazpravda.kz .

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Так, депутат Ерлан Саиров напомнил, что во время январских событий в Алматы появились хорошо вооруженные группы в военной форме со средствами связи высокого качества.

«И они управляли боевиками, участниками. Одна из групп окружила филиал детской инфекционной поликлиники по адресу Райымбека, 541. С помощью раций они управляли, регулировали. Но потом они резко исчезли. Многие граждане успели их сфотографировать, их поведение. Были ли за этот год установлены личности? Кто снабжал их оружием и современными средствами связи? Расследовалось ли это? Почему эта ситуация не расследуется тщательно? Я думаю, это напрямую связано с заговорщиками», – считает депутат.

В свою очередь генеральный прокурор Берик Асылов признал, что это сложный вопрос.

«Это один из сложных вопросов, по этим фактам была создана специальная расследовательная группа, которая проводит соответствующие мероприятия. Все лица, которые были в военной форме, забаррикадировали улицы, такие факты были. Что касается филиала детской инфекционной поликлиники, по парковке, там, конечно, были такие люди на этой территории. В те дни возможности их задержать не было. Они не были задержаны. Они все исчезли, укрылись и в ходе расследования. Кто они, мы еще не установили их личности», – ответил генпрокурор.

Он пообещал, что все лица, виновные в организации январских событий, будут установлены.

«Конечно, мы все равно установим, куда они исчезли, кто они. Нужно время. На сегодня продолжаются оперативные следственные мероприятия. Если будут какие-то дополнительные сведения, то, конечно, мы будем дополнительно вам сообщать», – заверил Асылов.