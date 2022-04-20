Управлять домом со смартфона

Для облегчения работы ОСИ и ПТ разработана государственная цифровая платформа е-Shanyraq. Об интернет-портале и дальнейших перспективах его развития мы попросили рассказать председателя правления АО «КазЦентр ЖКХ» Ербола Толеуова.

– Ербол Уалиевич, простыми словами: что из себя представляет e-Shanyraq?

– Это масштабный проект, направленный на оцифровку всей жилищно-коммунальной инфраструктуры республики. У него триединая цель, которая должна удовлетворить интересы всех сторон: государства, бизнеса и населения.

Как вы понимаете, это вечная тема, но в нашем случае найдено решение. Причем не компромиссное, когда каждая сторона в чем-то поступается своими интересами, а полноценное, когда, скажем так, все стороны не в убытке. Если хотите, e-Shanyraq – это мост с двусторонним движением.

Портал похож на уже знакомый всем сервис eGov и имеет интеграцию с разрозненными государственными и частными информационными системами в сфере ЖКХ. Так, вместе с реформой отрасли государство одновременно запус­кает электронный сервис, который должен сделать переход на новую модель управления домовладениями простым, понятным и удобным.

– Давайте рассмотрим все выгоды. Что получает государство?

– В первую очередь централизованный сбор и хранение всей информации, касающейся сферы жилищных отношений. Это данные, получаемые от органов управления МЖД: количество жилых домов по стране, данные об их техническом состоянии, установленных приборах учета и так далее.

Это будет профессиональная база данных для госорганов, которая позволяет делать оперативный анализ, чтобы понимать, в каких населенных пунктах и в каком объеме существуют сис­темные и точечные проблемы, связанные с функционированием жилого фонда. Накопленные данные в системе e-Shanyraq станут ключом к повышению прозрачности отрасли и формированию конкурентного рынка среди участников сектора ЖКХ.

– Чем полезна система для граждан, которым теперь предстоит стать настоящими управленцами своей недвижимости?

– Реформа жилищных отношений предполагает, что этим летом мы переходим на ОСИ и ПТ. Е-Shanyraq закладывает основу для этого процесса, так сказать, фундамент. Посредством рыночных мобильных приложений и интеграции с e-Shanyraq населению предоставляются универсальные инструменты, при помощи которых каждый может напрямую участвовать в управлении своим домом, предлагать соседям идеи, инициировать и проводить верифицированные онлайн-голосования, а также получать необходимую информацию, в том числе о планах по содержанию МЖД, осуществленных и предстоящих расходах.

Не выходя из дома, казахстанцы смогут получить доступ к сведениям о техническом состоянии, паспорте дома, о проведении собра­ний жильцов. В дальнейшем планируется ввести инструменты, позволяющие владельцам квартир выставлять оценки, формировать реестры управляющих и сервисных компаний.

– И, наконец, что дает система бизнесу? Ведь у предпринимателей были опасения, что e-Shanyraq заменит собой разработанные бизнесменами мобильные приложения Aula, «е-КСК», BI clients и другие.

– Мы провели множество встреч с представителями бизнеса на площадке Агентства по защите и развитию конкуренции, выслушали их предложения.

Е-Shanyraq создает для бизнеса больше возможностей.

В Казахстане в сфере жилищно-коммунального обслуживания работает более 15 мобильных приложений, принадлежащих бизнесменам. Но их возможности ограничены, так как частные компании по требованиям информационной безопасности не имеют права прямого доступа к информации из баз данных центральных госорганов.

А так как e-Shanyraq находится в компетенции государства, и все данные по сфере ЖКХ цент­рализованы на одном портале, у бизнеса при подключении к платформе появляются необходимые возможности. Поэтому мобильные приложения типа «е-КСК» продолжат работать, причем получат расширенный функционал.

В дальнейшем бизнес сможет предлагать свои услуги по обслуживанию домов и ремонту, а жители смогут выбрать подрядчика, ознакомиться с его предложения­ми, стоимостью услуг, а также рейтингом, сформированным по отзывам прежних клиентов.

Хочу отметить еще одну особенность e-Shanyraq, которая удобна всем сторонам: система позволяет проводить интеграцию с субъектами естественных монополий, то есть с поставщиками коммунальных услуг по всей стране.

– Успеет ли запуститься

e-Shanyraq к первому июля?

– Этот проект был начат в 2016 году. Но к конкретным работам мы приступили в 2021-м. Прошли с ним через все необходимые официальные процедуры, осталось получить сертификат информационной безопасности. После этого разработчик передаст систему государству.

Интервью вела

Лилия Мухитова