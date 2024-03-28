Упростить выдачу лицензий для добытчиков золота предложил сенатор

Около 25 тонн этого драгметалла ежегодно теряет Казахстан по вине черных старателей, передает Kazpravda.kz

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Сенатор Андрей Лукин направил запрос на имя премьер-министра Казахстана по поводу незаконного оборота, добычи и хищения золота.

«В Казахстане имеются значительные ресурсы золота. По сведениям комитета по правовой статистике Генпрокуратуры, органами внутренних дел за последние четыре года зарегистрировано 133 уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом, добычей и хищением драгоценных металлов. (…) Ущерб составил 1,5 миллиарда тенге», - сказал он.

В этой связи Лукин предложил упростить процедуру выдачи разрешений для старателей.

«Важно привлекать больше старателей и упростить процедуру получений ими лицензий и других необходимых документов. Преимущество заключается в том, что государство не теряет ничего, поскольку добытое золото старатели должны будут сдавать государству. (…) Существует проблема черных старателей. По приблизительной оценке, каждые три тонны законно добытого золота сопровождаются одной тонной, добытой нелегально. В масштабах страны - это около 25 тонн незаконно добытого золота в год», - отметил сенатор.

Потенциал Казахстана в добыче золота оценивается примерно в 100-150 тонн в год. Но для этого необходимы инвестиции, считает депутат.