Урал бьет тревогу

– Состояние бассейна вызывает большую тревогу, – сказал замес­титель акима. – Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание вопросам сохранения окружающей среды. Выступая в июне этого года на Шестом Каспийском саммите, он призвал стороны объединить усилия и выработать общий план действий по улучшению состояния бассейна реки Урал. Проблемы неоднократно рассматривались на различных уровнях, в том числе на уровне глав государств, правительств и парламентариев Казахстана и России.

Приветствуя участников «круг­лого стола», первый заместитель акима ЗКО Арман Утегулов подчеркнул, что Урал играет большую роль в социально-экономическом развитии ряда областей Казахстана и России. Также река имеет важное историческое и культурное значение для обоих государств. Вместе с тем, по имеющимся данным, наметилась тенденция ухудшения состояния экосистемы бассейна реки, в том числе снижения качества воды, сокращения пойменных лесов, других биологических ресурсов, особенно ценных осет­ровых рыб.

В этом году диалоговую площадку организовало Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК совместно с акиматом Западно-Казахстанской области и общественным объединением «Экологическое движение «Біздің Жайық – Наш Урал» при поддержке Офиса прог­рамм ОБСЕ в городе Нур-Султане. В первый день участники в онлайн- и офлайн-формате дали оценку современному состоянию трансграничных рек Казахстана, доступу населения к информации по охране окружающей среды и, в частности, по проблемам водных объектов, обсудили механизмы сохранения биоразнообразия бассейнов трансграничных рек, перспективы научного сотрудничества и вовлечения общественности в принятие решений по вопросам управления ими.

Мероприятия прошли в рамках Дня Урала, учрежденного в 2018 году общественным объединением «Экологическое движение «Біздің Жайық – Наш Урал», участниками многолетней экспедиции по реке. С того момента традиционно в июле в Уральске проводятся различные форумы, конференции, «круглые столы», акции, призванные привлечь внимание государственных органов и общественности к вопросам сохранения экосистемы транс­граничной реки.

На два дня Уральск стал диалоговой площадкой, на которой представители центральных и местных исполнительных органов, региональных орхусских центров, природопользователи, национальные и международные эксперты, экоактивисты обсуждали проблемы трансграничных рек, в том числе реки Урал (Жайык), определяя пути их решения.

В результате в декабре 2020 года между Министерством экологии, геологии и природных ресурсов РК и Министерством природных ресурсов РФ утверж­дена Программа казах­станско-российского сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Жайык (Урал) на 2021–2024 годы в рамках реализации Соглашения между правительствами двух государств. В программе предус­мотрен ряд мероприятий по научно-исследовательской дея­тельности, проведению инвентаризации и выявлению источников загрязнения бассейна реки, а также направленных на его оздоровление. Для улучшения водохозяйственной обстановки в бассейне реки уполномоченными органами двух стран достигнута договоренность и подписана Единая дорожная карта активизации сотрудничества по проведению исследований в бассейнах крупных рек (Урал, Иртыш и других), в рамках которой предусмотрено проведение совместных исследований гидрологического режима реки Жайык.

В 2018 году создана специальная Казахстанско-российская комиссия по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал в рамках Межправительственного соглашения от 2016 года. Она должна начать работать на системной основе, скоординировав свои действия с местными исполнительными органами областей РК и субъек­тов РФ. Эффективно должна использоваться деятельность ученых в работе Эксперт­ного совета при Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов. Вместе с тем известно, что до сих пор не выделены средства из республиканского бюджета на научные исследования состояния экосистемы бассейна реки Жайык.

По словам спикера, необходимо на основе научно-обоснованных подходов провести комплексные исследования, касающиеся включения реки Жайык в перечень водных объектов особого государственного значения.

– Водность рек снижается, – отметила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК, сопредседатель Казахстанско-российской комиссии по сохранению экосистемы трансграничного бассейна реки Урал Зульфия Сулейменова. – Мы действительно видим антропогенное воздействие, которое усиливается климатическими факторами. Наша страна расположена в центре материка, где концентрируются парниковые газы, поэтому происходит повышение температуры в два раза быстрее. Особенно это сказывается на водном балансе. Вероятнее всего, такая тенденция продолжится. Конечно, это очень опасно. И сегодня важно выработать взвешенные сбалансированные комплексные меры, чтобы охранить водные ресурсы.

Необходимость научной проработки и комплексных подходов поддержала и председатель ОО «Экологическое движение «Біздің Жайық – Наш Урал», член Казахстанско-российской комиссии по сохранению экосистемы трансграничного бассейна реки Урал Елена Тарасенко:

– То, что сейчас локально принимаются различные меры, выделяются небольшие средства из местных бюджетов где-то на расчистку дна, где-то на уборку берегов, не дает результата. Безус­ловно, ситуация с маловодьем больше связана с климатическим фактором, но есть много нюансов хозяйственной деятельности. Насколько экономно мы сегодня подходим к потреблению воды? Системно должно проводиться и экологическое воспитание. Берега и русла рек и других водоемов загрязняют местные жители, которые считают, что кто-то придет и все уберет.

Ключевой вопрос в том, что решать нужно проблемы Урала не как реки, а как большой бассейновой системы. Мы добились соз­дания Казахстанско-российской комиссии по сохранению экосистемы трансграничного бассейна реки Урал. Принята программа комплексного подхода к изучению реки Урал. Она рассчитана до 2024 года, а мы до сих пор не приступили к работе. Сегодня, пригласив для диалога казах­станских и российских экспертов, мы хотим обратить внимание всех, кто непосредственно должен принимать решение, на то, что нужно выделять финансовые средства на комплексные научные исследования, – говорила Елена Тарасенко.

Настало время менять отношение к природе в целом. И это сегодня забота не отдельного государства или министерства, это касается каждого водопользователя, от крупного завода до малой агрофермы, каждого человека.

– Более 70% экосистем планеты человечество уже нарушило. И мы продолжаем жить, считая, что природные ресурсы не ограничены. И только недавно поняли, что есть предел, за который заходить нельзя, – сказал региональный координатор экспертной платформы по водным вопросам и изменению климата, эксперт Совета по «зеленой» экономике при Президенте РК Булат Есекин. – Проведение ежегодных «круглых столов» экологичес­кой тематики в практическом плане мало что дает, но такие мероприятия позволяют наладить взаимодействие ученых с исполнительной властью. Нужно, чтобы акимы, министры, бизнес, общественность услышали мнения экспертов, приняли их к сведению. При этом недостаточно просто понимания проблем, нужны сильные механизмы, которые позволят каждому что-то делать для сохранения экологии.

Как спасать Урал? Здесь ответ простой и одновременно сложный. Нужно поменять систему управления. Ежедневно сотни тысяч людей, проживающих в бассейне реки, на уровне малого и среднего бизнеса, домохозяйств, промышленных предприятий забирают больше, чем необходимо для поддержания баланса экосистемы, сохранение которого – задача ежечасная.

Академик Академии водохозяйственных наук РФ, доктор технических наук, профессор, единственный лауреат международной золотой премии ECO AWARD 2017 стран Организации экономического сотрудничества в области науки «Охрана водных ресурсов», независимый эксперт Малик Бурлибаев, дав оценку гидролого-гидрохимическому состоя­нию реки Урал, подчерк­нул, что сегодня на уровне Министерства экологии, геологии и природных ресурсов наблюдается конфликт интересов между охраной и использованием водных ресурсов:

– У нас получается не «управление водными ресурсами», а «управление водопотреблением», то есть любой ценой обеспечить потребность всех водопользователей. Сейчас МЭГПР РК упорно настаивает на строительстве новых 39 водохранилищ по всему Казахстану. Принимающие такие решения абсолютно не понимают, какой вред мы нанесем окружающей среде этими гидросооружениями. Посмотрите на численность водохранилищ по всем восьми водохозяйственным бассейнам. Их немало. Это только те, которые официально зарегистрированы в бассейновых инспекциях.

А сколько еще существует бесхозных водохранилищ? Никто не знает! Сколько рек из-за их негативного влияния не доносят свои воды до устья?! Речные и озерные экосистемы до сих пор не стали участниками водохозяйственного баланса. В стране не идет речи о восстановлении сети наблюдения за гидрологическим, гидрохимическим и гидробиологическим режимами водотоков и водоемов на уровне 1991 года. Тогда было порядка 800 гидропостов и створов, в настоящее время осталось около 380. По-хорошему, надо открывать отдельное министерство или агентство по водным ресурсам и рыбному хозяйству, – отметил эксперт.

В числе первоочередных задач, которые должны быть включены в виде отдельных пунктов в проект «Концепции развития системы управления водными ресурсами Республики Казах­стан на 2021–2025 годы» или отдельных статей в предлагаемый вариант Водного кодекса РК, ученый предложил также ввести термины «экология», «экологический сток рек» и «речная (озерная) экосистема». Кроме того, вернуть статью об «оборотном водоснабжении», выпавшую в результате атаки лоббистов, разработать принципы управления водными ресурсами, управления качеством поверхностных вод (в Экологическом кодексе есть всего лишь мониторинг качества), а также Программу научно-исследовательских работ как фундаментального, так и прикладного характера в области проблем водных ресурсов и гидроэкологии, в том числе научного обоснования экологического стока рек.

По словам спикера, настало время выработать концептуальные подходы в подготовке инженеров-гидротехников, инженеров-гидрологов и инженеров-гидрогеологов как с высшим, так и со средним специальным образованием.

Солидарен с мнением казахстанского коллеги и академик Российской академии наук, вице-президент Русского географического общества Александр Чибилев:

– Меняются климат, водные ресурсы. Нужно адаптировать природопользование к этим изменяющимся условиям. Нельзя думать, что Урал останется таким, какой он был. Нужно признать, что сегодня он маловоден, и это важно учитывать в своих интересах по водопотреблению. Между тем вопрос охраны природного комплекса реки от истока до устья, к сожалению, не стоит на повестке дня. Много лет мы работали совместно в рамках казахстанско-российской экспедиции по Уралу. Правительства двух стран обратили внимание на проблемы водной артерии, но, к сожалению, мы не удовлетворены формой дальнейшего выполнения соглашения между правительствами Казахстана и России по сохранению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал. Сегодня упускают суть документа, обозначенную в самом его названии. Начинают говорить то о дноуглубительных работах, то о плотинах, других гидротехнических сооружениях. А это и есть прямое нарушение экосистемы. Сейчас эти вопросы должны решать не в столицах, а на местах, нужно дать полномочия регионам, как это было, когда существовал Межреспубликанский комитет по Уралу с 1977 по 1994 год.

По словам директора Жайык-Каспийского Орхусского центра Шынар Изтелеуовой, следует признать отсутствие доступа населения к достоверной информации, неучастие общественности в принятии решений по вопросам управления транс­граничной реки. В качестве рекомендаций было предложено обеспечить открытость информации о количестве воды, которая изымается из Урала всеми субъектами, в том числе малым и средним бизнесом. Необходимо все проекты обсуждать с представителями общест­венных советов на местах, они должны проходить анализ «водных рис­ков» для всех заинтересованных сторон. Требуется также рассмотреть возможность повышения тарифов на воду, что будет способствовать внедрению МСБ водосберегающих технологий.

Урал бьет тревогу снижающимся видовым составом, усыханием пойменных лесов. В прошлом году обнажилось дно реки в районе городской набережной областного центра. Такого не помнят даже старожилы. А мы продолжаем относиться к реке с позиции потребления.

Независимые экоактивисты региона зачитали участникам «круглого стола» петицию, адресованную министру экологии, геологии и природных ресурсов РК С. А. Брекешеву, а также всем заинтересованным лицам и ведомствам, в которой выразили глубокую озабоченность формальным подходом заинтересованных ведомств к решению проблем главной водной артерии региона.

– Одной из важных проблем мы видим хаотичное землепользование и хозяйственную деятельность в водоохранных зонах и водоохранных полосах Урала и его бассейнообразующих рек, а также беспорядочную варварскую вырубку пойменных лесов. Большинство таких преступлений против природы совершается на землях, выданных в частную собственность или долгосрочную аренду, а также на самозахваченных землях, – сказала руководитель штаба экодвижения «Зеленый фронт» Злата Удовиченко. – Несмотря на нарушения природоохранного и земельного законодательства, власти не делают ничего для наведения порядка в этой сфере. Мы видим в этом саботаж решения существующей проблемы и лоббирование интересов отдельных лиц, причастных к ней. В связи с этим требуем провести ревизию водоохранных зон и полос всех водоемов реки Урал, земельных участков и наделов, расположенных на этих территориях и, при возможности (неиспользование земель, использование не по целевому назначению, самозахват и тому подобное), изъять земли в пойменных лесах для государственных нужд с дальнейшей передачей их в состав государственного лесного фонда.

В петиции представители экологических общественных объеди­нений настаивали также на необходимости проведения ревизии гидросооружений, расположенных на всех водоемах бассейна реки Урал, для установления нелегальных и самовозведенных плотин, перемычек и водоотводов, устранения их и привлечения к ответственности лиц за само­управство.

Подтверждением озвученной ситуации стало и выступление жительницы садового товарищества «Мичуринское» Ларисы Румянцевой. По ее словам, местная компания ПСП «Серик» безвозмездно получила через АО «Социально-предпринимательская корпорация «Aqjaiyq» учас­ток земли на берегу реки Чаган (основного притока реки Урал) под разведение карпов. Вместо заявленного направления инвест­проекта на берегу была построена база отдыха. Спилены деревья, сократилась ширина реки. Из-за «пенных вечеринок» изменяется химический состав воды. Прямо на берегу построено двухэтажное здание кафе. Громкая музыка приносит дискомфорт не только дачникам, но и представителям фауны.

Не найдя защиты у местной власти, жители товарищества уже писали открытое письмо на имя Главы государства. В апреле на компанию суд наложил штраф за то, что ее сотрудники не допус­тили к проверке специалистов Жайык-Каспийской бассейновой инспекции. За полгода ничего не изменилось, база продолжает работать, по мнению жителей садового товарищества, нарушая природоохранное законодательство. Как на это обращение среагируют в уполномоченном ведомстве в этот раз, покажет время.

Участники «круглого стола» обсудили и ряд других вопросов, в числе которых международные инициативы по привлечению инвестиций и участие бизнеса в программе по сохранению экосистем, динамика запасов основных промысловых видов рыб Урало-Каспийского бассейна, региональное сотрудничество в рамках снижения рисков бедствий в бассейне Аральского моря, создание социальной и экономической основы для сохранения экосистем трансграничных рек.

В этом году лейтмотивом Дня Урала стало и вовлечение в решение вопросов охраны окружающей среды подрастающего поколения. Проблемы водных ресурсов молодежные активисты обсудили за «круглым столом», приняли участие в акции «Урал – чистые берега», зарыблении реки молодью осетра, посетили биолабораторию по выращиванию рыб.

Своеобразным мостом между старшим поколением экоактивистов и юными участниками движения стала и традиционная водная экспедиция. В этом году в 26-й раз туристы на лодках и байдарках пройдут десятки километров по реке. По мнению инициатора экспедиции Елены Тарасенко, именно такое единение с природой, возможность собственными глазами увидеть красоту родного края и состояние реки позволит молодым понять, насколько человек и окружающая его среда зависят друг от друга.