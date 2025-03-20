Уровень доверия к основным институтам власти остается достаточно высоким
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Институт общественной политики провел опрос среди населения Казахстана, передает Kazpravda.kz
Исследование проводилось с 17 февраля по 6 марта методом массового опроса «face-to-face». Объем выборки составил 2 000 респондентов из всех регионов страны.
Согласно полученным результатам более 70% граждан считают, что страна развивается в правильном направлении.
При этом уровень доверия к основным институтам власти остается на прежнем, достаточно высоком уровне, что демонстрирует соответствующую оценку эффективности проводимой госполитики в стране.
Уровень консолидации общества и власти подтверждается также и оценкой населением текущей политической (76,5%) и социально-экономической (67%) обстановки.