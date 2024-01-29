Ушли с работы в наркокурьеры: двоих шымкентцев задержали с «синтетикой»

Департамент полиции Шымкента сообщил о задержании двоих мужчин, пойманных на закладке наркотиков, передает Kazpravda.kz

Фото: ДП Шымкента

Как сообщается, их выявили участковые Каратауского РУП при обходе административной территории.

У мужчин изъяли 10 свертков с мефедроном. Еще 11 они успели спрятать в тайниках, координаты которых полицейские обнаружили в телефонах задержанных.

Выяснилось, что приятели одновременно уволились с предыдущей работы, но коллегами быть не перестали. В новую «сферу» они пришли вместе и в течение полумесяца занимались доставкой наркотиков.

Подозреваемые находятся под стражей. Ведется расследование, добавили в полиции.