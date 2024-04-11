Усилить контроль за качеством питьевой воды в Петропавловске поручил Скляр

Общество, Правительство, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В ходе рабочего объезда зон высокого риска подтопления населенных пунктов СКО первый заместитель премьер-министра заслушал доклады о завершении строительства дамб в поселках Кожевенный и Заречный, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

Роман Скляр также проинспектировал готовность укрепления рвов и обвалочных работ в селах Тепличное, Прибрежное и по улице Ущева. И проверил обороноспособность дамбы на стратегическом объекте – насосной станции второго подъема ТОО «Кызылжар Су», которое снабжает питьевой водой город Петропавловск. 

По поручению первого заместителя премьер-министра, насосную станцию защитили дамбой высотой 1,5 метра, длиной 450 метров. 

«Важно проверять качество подачи питьевой воды в город. Специальная лаборатория должна брать пробы, исследовать и докладывать о качестве воды каждые два часа. С приходом паводка пригодность воды может снизиться. Нужно обеспечить бесперебойную работу жизнеобеспечения города», — распорядился Роман Скляр. 

Он оценил объем проделанных противопаводковых работ и заслушал отчет об организации снижения нагрузки на дорожную инфраструктуру. В том числе и о процессе минимизации возможного ущерба от рисков сильного подтопления с учетом обновленного прогноза прилива большой воды.

#казахстан #паводки #СКО #вода #качество #Роман Скляр

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