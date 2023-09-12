Условия нового "общественного договора" государства с бизнесом озвучил Токаев

Президент
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Любой договор, как отметил президент, зиждется на взаимном доверии.

Фото пресс-службы президента РК

В Акорде состоялась встреча главы государства Касым-Жомарта Токаева с представителями отечественного бизнеса, сообщает Kazpravda.kz.

Как отметил президент, проведение таких встреч стало доброй традицией. Это связано с тем, что сфера бизнеса является одной из основ национальной экономики. Государство уделяет большое внимание развитию предпринимательства.

"Сейчас мы начинаем формировать новую экономическую модель Справедливого Казахстана. Как известно, темпы развития предпринимательства все еще не соответствуют имеющемуся потенциалу. Одним словом, нам нужен качественный прорыв. Прежде всего, нам нужно выстроить совершенно новые отношения между государством и бизнесом", - сказал Токаев.

Он заметил, что бизнес-сообщество по своему персональному качеству является перманентной величиной.

"Меняются акимы, министры, премьер-министры и даже президент поменялся, а предприниматели, особенно те, кто представляет крупный бизнес, те же самые. Это говорит о стабильности бизнес-климата в нашей стране, последовательности политики и поддержки государства в отношении предпринимателей. Но сейчас речь идет о заключении нового "общественного договора" государства с бизнесом. Суть этого договора можно выразить следующим образом - государство создает самые благоприятные условия для развития бизнеса и обеспечивает полную защиту частной собственности; в свою очередь, предприниматели добросовестно исполняют взятые на себя обязательства – по уплате налогов и инвестированию в экономику, созданию рабочих мест и комфортных условий труда для своих сотрудников. Любой договор, как вы знаете, зиждется на взаимном доверии", - подчеркнул президент.

#Токаев #бизнес #государство #предприниматели #договор

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