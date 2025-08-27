Успех страды зависит от работы элеваторов

Рысбек Жантыкеев
старший корреспондент отдела экономики

Фермеры настаивают на введении госприемки готовности хлебоприемных предприятий

Успех уборочной кампании, разворачивающейся в зерносеющих регионах республики, зависит не только от погоды и технической оснащенности фермерских хозяйств, но и от такого важного фактора, как безостановочная работа элеваторов.

Хорошо организованная приемка нового урожая, когда зерновые автопоезда могут без задержек разгрузиться и вернуться на поле, – важнейшее условие успешной страды. И наоборот: караваны из машин, замершие в многочасовой очереди у ворот элеваторов, поломки оборудования и другие проблемы в организации хлебоприемных предприятий только мешают механизаторам своевременно управиться с уборочной.

В ходе жатвы минувшего года неподготовленность хлебоприемных пунктов (ХПП) вызывала справедливую критику фермерского сообщества, да и у исполнительной власти на местах укрепилось понимание того, что в деятельности элеваторов необходимы серьезные перемены. Будут ли учтены и исправлены в нынешнюю уборочную прошлые ошибки и недочеты?

По информации главного зернового оператора Казахстана – АО «НК «Продкорпорация», на всех ведомственных хлебоприемных предприятиях отремонтированы основные зерносушильные установки. Для обеспечения безопасности производственных процессов проведено техничес­кое обслуживание ленточных и цепных конвейеров. Состоялась проверка средств измерений и лабораторного оборудования с получением соответствующих сертификатов.

Кроме того, выполнена фумигация (процесс уничтожения вредителей и возбудителей болезней растений, а также грызунов и насекомых) элеваторных и складских помещений, на автомобильных весах внедрены системы автоматизации, позволяющие исключить человечес­кий фактор при взвешивании и фиксации данных. Особое внимание уделено модернизации железнодорожной инфраструктуры: отремонтированы подъездные пути, приведены в порядок тепловозы.

С учетом прошлогоднего опыта, когда в период массовой приемки возникали сложности с сушкой зерна и другими технологическими операциями, «Прод­корпорация» заблаго­временно взяла под жесткий контроль и этот вопрос.

Так, в Акмолинской области на хлебной базе № 1 обеспечена полная технологическая готовность новой высокопроизводительной зерносушилки ASM-AGRO-58, что расширяет возможности по сушке зерна до 1 тыс. тонн в сутки. На хлебной базе № 5 обновлено оборудование для предварительной и первичной очистки зерна – установлен барабанный инерционный сепаратор производительностью 100 тонн в час. В Северо-Казахстанской области на хлебной базе № 7 смонтировано новое оборудование для фасовки и погрузки зерна.

На пике минувшего сезона максимальный объем зерна, находящийся под управлением «Продкорпорации», достигал 1,9 млн тонн. Однако с сентября 2024-го по июль 2025 года (маркетинговый год) на внутренний и внешний рынки было продано 1,2 млн тонн зерна, что позволило высвободить практически все задействованные мощности хранения. На сегодня общая емкость четырех хлебоприемных пунктов дочернего предприятия «Прод­корпорации» – ТОО «Астық қоймалары», а также лицензированных элеваторов, с которыми она заключила договоры на хранение зерна, составляет 8,3 млн тонн, сообщила пресс-служба зернового оператора.

Накануне уборочной готовность элеваторов стала темой совещаний, проведенных в зерносеющих регионах. К примеру, в главной хлебной житнице Казахстана – Акмолинской области – такое мероприятие собрало представителей исполнительной власти, директоров элеваторов и фермеров. Аграрии констатировали: при хорошем урожае зерновых в 2024 году имелись большие недостатки в организации приемки и сушки зерна, что негативно сказалось на темпах уборочных работ.

При этом с 2018 года отменена государственная приемка готовности материально-технической базы элеваторов, и сейчас местные исполнительные органы не имеют права осуществлять контроль и мониторинг их готовности.

Как отметили фермеры, в некоторых случаях владельцы элеваторов не проводят на должном уровне работы по модернизации, капитальному и текущему ремонту технологического оборудования. Как результат, во время массовой приемки зерна на ряде хлебоприемных пунк­тов периодически случаются поломки и простои.

Участники совещания обратились в Министерство сельского хозяйства с ходатайством о возврате в ведение местных исполнительных органов государственной приемки материаль­но-технической базы элеваторов. Данный вопрос сейчас находится на рассмотрении ведомства. Положительное его решение откроет и самим элеваторам доступ к льготным государственным кредитам для проведения текущего и капитального ремонта оборудования и модернизации.

К слову, средства на обновление нужны как никогда. К примеру, в текущем году впервые в истории Акмолинской области масличные культуры размещены на площади 488,3 тыс. га, что практически в два раза выше показателей 2024-го (+219,7 тыс. га). В то же время 90% элеваторов до сих пор не имеют специализированных линий по их приемке.

В дождливые уборочные через зерносушилки пропускалось до 70% урожая, и надо быть готовыми и сейчас к приему большого объема зерна с повышенной влажностью. Как стало известно, в осенней кампании текущего года будут задействованы 264 зерносушилки, в том числе: 134 – на элеваторах, 130 – принадлежащих сельхозпредприя­тиям. Общая производительность этих установок – 9,7 тыс. тонн в час. При этом в сутки они могут сушить до 235 тыс. тонн зерна. Наряду с этим большая часть данного оборудования имеет высокий процент амортизации и часто во время работы выходит из строя.

В приемке и хранении зерна урожая 2025 года примут участие 66 элеваторов области с общей емкостью хранения 4,3 млн тонн и 1 529 складов вместимос­тью хранения 2,8 млн тонн. В целом общий объем хранения в регионе составляет 7,2 млн тонн, что в состоянии обеспечить сохранность урожая текущего года.

На ХПП еще остаются 839,6 тыс. тонн прошлогоднего зерна, загруженность мощнос­тей элеваторов на сегодня
сос­тавляет 17,5%.

По информации пресс-службы Министерства сельского хозяйства РК, общая емкость хранения зерна в масштабах республики составляет 30,7 млн тонн, в том числе на действующих лицензированных элеваторах – 13,3 млн, на производственных базах сельхозпредприятий – 17,4 млн тонн.

Указанных мощностей респуб­лике будет достаточно для хранения нового урожая с учетом переходящих остатков прошлых лет. На сегодняшний день загруженность лицензированных ХПП составляет 2,2 млн тонн (16%), свободный объем – 11,1 млн тонн. Дефицита мест на элеваторах и зернохранилищах нет.

