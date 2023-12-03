Успешно прооперирован годовалый ребенок с редкой патологией в Алматы

Фото: Минздрав РК

Мама годовалой девочки обратилась к хирургам Детской городской клинической больницы №2 города Алматы с жалобами на раздражение, мацерацию кожи вокруг пупка ребенка, сообщает Минздрав РК.

Для верификации диагноза проведено ультразвуковое исследование мочевого пузыря, цистография. В результате обследования у ребенка было обнаружено полное незаращение урахуса.

Пузырно-пупочный свищ, который проявлялся постоянным выделением мочи из пупка.

"Примерно на 5-7-м месяцев внутриутробного этапа происходит его заращение. Однако при определенных условиях проток не перекрывается, в результате чего формируются его аномалии. Это очень редкая врожденная патология, связанная с нарушением процесса облитерации во внутриутробном периоде. За 30 с лишним лет своего опыта работы в хирургии я встречал всего 3 таких случая", - пояснил заведующий хирургическим отделением ДГКБ №2 Марат Каптагаев.

Хирург отметил, что при данной патологии показано оперативное лечение, которое позволяет предупредить риски воспалительных осложнений. Может привести к развитию локализованного воспалительного процесса, гнойного воспаления (абсцесс) передней брюшной стенки, рецидивирующего цистита и к образованию кисты. Консервативное лечение при полном свище неэффективно.

Операционная бригада в составе опытных хирургов и анестезиологов ДГКБ №2 М.Каптагаева, Е.Маханова и Т.Юсупова успешно выполнили хирургическое вмешательство – радикальное иссечение мочевого протока в течение 30 минут и навсегда избавили ребенка от данной аномалии.

