Елена Левкович
корреспондент отдела общества

Анастасию Житкову называют звездным фотографом – в ее копилке съемки концертов мировых звезд и сотрудничество с именитыми людьми искусства

фото Анастасии Житковой

Профессия сама выбрала девушку больше 10 лет назад.

– Еще задолго до того, как профессионально заняться фотографированием, я постоянно снимала на телефон: красивые здания, природу, животных, детали вокруг. Хотелось сохранить момент, – говорит Анастасия.

Сестра, заметив не просто интерес, но и очевидный талант, подарила профессиональную камеру со словами: «Фотография – это точно твое, тебе нужно развиваться профессионально».

Девушка признается: съемки – физически и эмоционально непростой труд, постоянная концентрация.

– Во время работы ты не ощущаешь веса камеры – ты горишь азартом, но уже после плечи, руки еще долго напоминают о приложенных усилиях. Это точно не про «просто нажать на кнопку». Ты полностью вовлечен в процесс, в момент, в атмосферу. Все остальное – усталость, свои какие-то неудобства, мысли – это все потом. Но именно эти вовлеченность, включенность и ответственность и делают профессию притягательной, – делится Анастасия.

На вопрос, что самое сложное в работе фотографа, девушка пожимает плечами: сейчас, спустя тысячи кадров, уже ничего. А если оглянуться назад, то… получить аккредитацию.

– Я одной из первых в столице начала снимать концерты и крупные мероприятия. Многие артисты приезжали со своим продакшеном, и сторонняя съемка часто была запрещена. Но даже в таких условиях мне удавалось получать доступ и снимать сильный материал. Побороться за аккредитацию стимулировало и то, что уже после концертов сами же артисты публиковали именно мои фотографии в своих социальных сетях. Не скрою: это не только льстило, но и заряжало вдохновением, – признается мас­тер объектива.

За столько лет памятных кад­ров и событий накопилось немало. Но какие-то стоят особняком. Например, живет в архиве Анастасии серия фотографий из Туркестана, часть которых оказалась опубликованной в исторической книге «Наследие Великой степи» – бесценный опыт для фотографа и признание профессиональных зас­луг. Еще один особенный момент связан у Анастасии со съемкой в Москве для известного продюсера и кинорежиссера. Спустя время девушка узнала, что ее работы войдут в его автобио­графию, более того – один из кадров займет почетное место на обложке книги.

Но, пожалуй, самым «звездным» сезоном стала минувшая осень. Анастасия принимала участие сразу в нескольких международных проектах в сотрудничестве с командами CA Entertainment и Astana Concert, ей довелось снимать артистов мирового уровня: Крейга Дэвида (он был хедлайнером летнего Alem Fest, в котором принимали участие и популярные отечественные исполнители Sadraddin и Alem), Дженнифер Лопес, группу Backstreet Boys.

– Концерт Дженнифер Лопес – это максимально крутое событие! Не могу сказать, что я ярая ее фанатка, но песни знаю, самой ею восхищаюсь. Увидеть артис­та такого масштаба своими глазами, поработать с ним – один шанс на миллион. Волновалась и готовилась: просматривала ее выступления, интервью, нужно было заранее оценить, как она двигается, какие песни ключевые в ее репертуаре. Когда концерт в самом разгаре, эмоции хлещут через край у всех, твоя задача – оставаться в первую очередь профессионалом: ловить кадр, беречь технику, пробраться туда, откуда можно выхватить лучший кадр. Считаю, что отработала концерт на славу: мои фото оттуда до сих пор набирают сотни тысяч просмотров, – рассказывает Анастасия.

И с Backstreet Boys тоже все получилось потрясающе.

– Там тоже была совершенно сумасшедшая атмосфера: кто-то отрывался в танце, а кто-то плакал от счастья при виде любимых артистов. Я и сама была под впечатлением: «бэкстриты» – одна из любимых поп-групп моей юности. За кулисами удалось сделать совместное фото с ребятами, правда, только с двумя. Прямо почувствовала, как прикос­нулась к мировой музыкальной истории! – вспоминает фотограф.

Анастасия признается: мечта – поработать с Энрике Иглесиасом, в любом формате – хоть на концерте, хоть провести студийную съемку. Говорит, если сбудется, будет счастлива безмерно. Сбыться должно: у Анастасии есть особый ритуал. Никакой мистики: каждый раз перед выступлением артистов Анастасия поднимается на пока еще пустую сцену и там загадывает желание.

– Я сама себе создала эту примету, традицию, и знаете, работает: желания каждый раз сбываются! – уверяет звездный фотограф.

Есть и вполне конкретная цель на самое ближайшее будущее: попасть на Каннский кинофес­тиваль, работать в пространстве мирового кино и культуры. Масштаб поставленной цели девушка оценивает трезво и готова идти к ней через труд, развитие и честную работу каждый день.

