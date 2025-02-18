Установлен размер фитр-садақа по Казахстану
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Он исчисляется исходя из средней цены двух килограммов муки
Сегодня на заседании президиума ДУМК была утверждена сумма фитр-садака в размере 655 тенге по стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ДУМК
Отдел шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана с Советом по фетвам при Совете муфтиев Организации тюркских государств утвердили дату начала месяца Рамазан в этом году.
Согласно общей фетве, священный месяц Рамазан начинается 1 марта.
Ночь с 26 на 27 марта – священная ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр).
30 марта – праздник Ораза айт.
Узнать расписание оразы и намаза для нужной области, города, района и села (всего 6000 населенных пунктов) можно по этой ссылке.