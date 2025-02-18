Установлен размер фитр-садақа по Казахстану

Он исчисляется исходя из средней цены двух килограммов муки

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня на заседании президиума ДУМК была утверждена сумма фитр-садака в размере 655 тенге по стране, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ДУМК

Отдел шариата и фетв Духовного управления мусульман Казахстана с Советом по фетвам при Совете муфтиев Организации тюркских государств утвердили дату начала месяца Рамазан в этом году.

Согласно общей фетве, священный месяц Рамазан начинается 1 марта.

Ночь с 26 на 27 марта – священная ночь Кадр (Лайлатуль аль-Кадр).

30 марта – праздник Ораза айт.

Узнать расписание оразы и намаза для нужной области, города, района и села (всего 6000 населенных пунктов) можно по этой ссылке.