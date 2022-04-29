Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы

Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК сообщило о завершении расследования авиационного происшествия с воздушным судном Fokker-100 авиакомпании Bek Air, которое произошло 27 декабря 2019 года на территории аэродрома Алматы, передает Kazpravda.kz.

Согласно Закону «Об использовании воздушного пространства РК и деятельности авиации» №339-IV от 15 июля 2020 года, расследование авиакатастрофы осуществлялось комиссией, созданной уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.

В соответствии с международным законодательством и законодательством Республики Казахстан, в работе комиссии участвовали представители Бюро по безопасности Королевства Нидерландов (государственный орган по расследованию авиационных происшествий) и их советники – специалисты нидерландской компании Fokker Services B.V. (владельца сертификата воздушного судна типа Fokker), а также расследователи Межгосударственного авиационного комитета.

В соответствии с приложением 13 к Чикагской конвенции Совета Международной организации гражданской авиации (ICAO) и законодательством Казахстана окончательный отчет по результатам расследования был согласован с Бюро по безопасности Королевства Нидерландов и Межгосударственным авиационным комитетом, рассказали детали в Мининдустрии.

«Комиссия установила, что авиационное происшествие с воздушным судном АО Bek Air произошло в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлёта. Это привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлётно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту, пробиванию периметрового ограждения аэропорта и столкновению с капитальным двухэтажным частным строением, находившимся на расстоянии 9-10 метров от указанного ограждения.

Согласно заключению комиссии, причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения», – сообщили в МИИР.

Полная версия окончательного отчета доступна для ознакомления на сайте министерства.

Напомним, 27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, следующий рейсом Алматы - Нур-Султан, при взлете потерял высоту и пробил бетонное ограждение, далее произошло столкновение с двухэтажным строением. Погибли 12 человек, пострадали 69.