Утечку персональных данных казахстанцев из базы опровергли в ЕНПФ

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Дана Аменова
Корреспондент

В опубликованном каталоге можно найти только описание сайта enpf.kz, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Фонд сделал официальное заявление в связи с распространением в Сети информации о якобы утечке персональных данных казахстанцев из базы ЕНПФ, которые размещены неизвестными лицами в документах на сайте GitHub.

— Службы безопасности ЕНПФ провели детальный анализ данных, размещенных на сайте GitHub. В результате установлено, что в опубликованном каталоге приведено лишь описание сайта enpf.kz. При этом сайт является открытым источником информации и не содержит персональных данных вкладчиков и получателей. В целях обеспечения информационной безопасности ЕНПФ активно применяет эшелонированную систему для противостояния киберугрозам. Эта система включает в себя методы как активной, так и проактивной защиты внешнего и внутреннего периметра ИТ-инфраструктуры. ЕНПФ своевременно реагирует на инциденты, угрозы и риски информационной безопасности, применяя лучшие мировые практики в этой области,— говорится в распространенном пресс-релизе.

В пресс-службе добавили, что ЕНПФ регулярно проходит международный аудит систем управления информационной безопасностью в соответствии с международными стандартами и требованиями, который обеспечивает объективность и надежность результатов, гарантирует вкладчикам полную защиту их конфиденциальных данных и строго соблюдает нормативные требования в области информационной безопасности.

 

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