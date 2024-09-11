Утверждены нормы времени по переводу документов с русского языка на государственный

Министр труда и социальной защиты населения РК приказом от 26 августа 2024 года утвердил межотраслевые нормы времени на работы по переводу документов с русского языка на государственный и с государственного языка на русский, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Межотраслевые нормы времени предназначены для нормирования работ, выполняемых переводчиками с русского языка на государственный язык и с государственного языка на русский язык в организациях.

Нормы времени на письменный перевод определяются в зависимости от объема выполненного перевода в страницах текста, напечатанного на компьютере: одна страница текста (печатный лист) принята равной 2 000 печатным знакам.

В нормах времени учтено время, затрачиваемое на получение заданий по письменному переводу и редактированию документов, в том числе писем граждан и организаций и сдачу работы. А также время на подготовительно-заключительные работы, обслуживание рабочего места, отдых и личные надобности, включая физкультурные паузы, в размере 10% от оперативного времени.

Переводчики, осуществляющие письменный перевод документов, соблюдают режим труда и отдыха, исходя из установленного распорядка дня. При этом режим труда и отдыха работников строится таким образом, чтобы выполнение обязательных и сложных работ осуществлялось в первой половине дня, когда отмечается высокая устойчивая работоспособность. Проводятся физкультурные паузы продолжительностью 10 минут через 2 часа после начала работы и за 2 часа до ее окончания.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.