Увеличение взаимной торговли обсудили главы правительств Казахстана и Грузии

Международное сотрудничество, Политика, Правительство, Экономика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава Кабмина Казахстана Алихан Смаилов провел переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Встречи в узком и расширенном составах состоялись в Тбилиси, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

В ходе переговоров главы правительств Казахстана и Грузии обсудили возможности увеличения взаимного товарооборота, вопросы развития транспортной инфраструктуры и создания единого логистического оператора на ТМТМ, а также цифровизации проходящего по нему грузопотока. Кроме того, рассмотрены перспективы укрепления сотрудничества в области сельского хозяйства, туризма и реализации новых технологических продуктов.

В рамках официального визита было подписано трехстороннее соглашение о базовых принципах создания и деятельности совместного предприятия между АО «НК «Қазақстан темір жолы» и АО «Грузинская железная дорога». Накануне в Баку этот документ был подписан с ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Напомним, единая логистическая компания создается Казахстаном, Азербайджаном и Грузией. Она будет заниматься вопросами тарифной политики, обработкой грузов и упрощением транспортных процессов на ТМТМ. Ожидается, что в результате ее деятельности срок прохождения товаров из Китая в Европу и обратно по маршруту будет сокращен до 10-15 дней.

Кроме того, подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Казахстана и Министерством экономики и устойчивого развития Грузии по дальнейшему развитию сотрудничества на Батумском нефтяном терминале.

Также компаниями ЧК «Canadian chicken Ltd» (Казахстан), «АгроТехМенеджмент» (Казахстан) и «Georgian Industrial Group Ltd» (Грузия) подписаны коммерческие соглашения, предусматривающие инвестирование порядка $50 млн в строительство завода по производству сельскохозяйственной и специальной техники, а также создание целого сельхозкластера из комбикормового завода для птиц и животных, птицефабрики и комбикормового завода для рыбы на территории Казахстана.

По итогам переговоров главы правительств двух стран выступили с заявлением для прессы. Алихан Смаилов прокомментировал планы по дальнейшему развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Мы заинтересованы довести объемы грузоперевозок по нему до 10 млн тонн в среднесрочной перспективе. В этих целях сторонами проекта принята и успешно реализуется совместная Дорожная карта по синхронному устранению «узких мест» и развитию коридора на 2022-2027 годы. Мы также нацелены на расширение сотрудничества с Грузией по развитию маршрутов в Каспийско-Черноморском бассейне. Большое значение в этом вопросе приобретает осуществление грузовых перевозок с использованием возможностей наших морских портов», — подчеркнул Смаилов.

В своем выступлении Ираклий Гарибашвили также высоко оценил итоги прошедших переговоров.

«У нас состоялись очень содержательные обсуждения. Мы довольны той тенденцией, которая наблюдается в последнее время. Я имею в виду увеличение объемов товарооборота. Мы также рассмотрели запланированные проекты, которые еще больше укрепят стратегическое партнерство между нашими странами», — сказал премьер-министр Грузии.

По его словам, одной из ключевых тем переговоров стало развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута.

«Мы участвуем в этом проекте с Азербайджаном и Казахстаном. Мы сотрудничаем, чтобы устранить «узкие места» на маршруте и сделать Средний коридор еще более привлекательным для стран Центральной Азии, Китая и других стран Азии в целом. У нас есть конкретная Дорожная карта, которую мы согласовали. Это план до 2027 года. Мы точно знаем, что необходимо сделать Грузии, что будет сделано Азербайджаном и Казахстаном. Сейчас мы вкладываем значительные инвестиции в модернизацию железной дороги. У нас также запланированы другие значительные проекты в этом направлении. В частности, мы работаем над строительством нового порта», — отметил Ираклий Гарибашвили.

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