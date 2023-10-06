Увеличивается количество авиарейсов между Казахстаном и Катаром

Международное сотрудничество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Рейсы в Катар будут выполняться 2 раза в день

Фото: qatarairways.com

Комитет гражданской авиации МИИР РК сообщил об увеличении количества авиарейсов между Казахстаном и Катаром, передает Kazpravda.kz.

"Авиакомпания "Qatar Airways" на основе достигнутых договоренностей планирует увеличить количество прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Доха с 7 до 14 раз в неделю (2 рейса в день) начиная с осенне-зимнего периода 2023-2024 гг", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, авиакомпания "Qatar Airways" рассматривает вопрос открытия авиасообщения между столицами двух стран в ближнесрочной перспективе, отметили в КГА.
 

#соглашение #КГА #авиарейсы #Катар #полет

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