Увеличивается количество авиарейсов между Казахстаном и Катаром

Рейсы в Катар будут выполняться 2 раза в день

Фото: qatarairways.com

Комитет гражданской авиации МИИР РК сообщил об увеличении количества авиарейсов между Казахстаном и Катаром, передает Kazpravda.kz.

"Авиакомпания "Qatar Airways" на основе достигнутых договоренностей планирует увеличить количество прямых регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Доха с 7 до 14 раз в неделю (2 рейса в день) начиная с осенне-зимнего периода 2023-2024 гг", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, авиакомпания "Qatar Airways" рассматривает вопрос открытия авиасообщения между столицами двух стран в ближнесрочной перспективе, отметили в КГА.

