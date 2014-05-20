– Наше хозяйство специализируется на мясном животноводстве и растениеводстве, – рассказал Павел Валентинович. – Что касается первого направления, то им мы начали активно заниматься 6 лет назад. Сегодня маточное стадо составляет 659 голов. В нынешнем году получили приплод в 566 телят, и отел пока не закончен. Часть стада – это помесный скот, потомство от коров казахской белоголовой породы и быков российской черно-пестрой. Эти животные также дают неплохие результаты, в прошлом году среднесуточный привес каждого бычка в среднем составил 1 100–1 150 граммов.

Имеется в хозяйстве откормочная площадка на 3 000 голов, в текущем году создается убойный цех на 30 голов в смену. Финансовые вложения, направленные на развитие производства, как считает руководитель агрофирмы, помогут ей выйти не только на рынок Казахстана, но в недалекой перспективе и за его пределы, в частности, в Россию и Беларусь, с которыми, как известно, тягаться непросто, так как животноводство там очень хорошо развито.

– Но в любом случае, – уверен П. Казьмин, – качество нашего мяса намного лучше, поскольку мы используем только естественные корма, не применяя никаких гормональных средств. Для обеспечения стада надежной кормовой базой засеваем 500 гектаров кукурузой. Кроме того, имеем 110 гектаров люцерны поливной и 650 гектаров эспарцета, так что запасы надежные. Активно занимаемся фуражом, используя кормовые смеси, а также кормораздатчики импорт­ного производства. Вот уже два года пользуемся измельчителем грубых кормов «Хозяин» белорусского производства, который используем и для измельчения сена.

Сейчас на основной базе агрофирмы находятся 600 голов, на реализацию имеется 40 бычков необходимых весовых кондиций. Для реализации скота по Казахстану нынче ТОО «Бижан» уже приобрело у хозяйства 350 голов, а всего им продано 420 голов, и это хорошие показатели.

По словам П. Казьмина, ТОО «Новокиенка» – экспортоориентированное хозяйство со смелыми планами. Здесь намечается наладить свою переработку мясной продукции, и для этого у местных животноводов есть все возможности и потенциал. Так что поставка мяса на экспорт – дело недалекого будущего.

– Мы готовы делать это уже сегодня, – уверенно заявляет П. Казьмин. – А пока готовим заключение контракта с одной мос­ковской фирмой на изготовление модульных убойных цехов. Российское оборудование надежно в использовании и в разы дешевле европейского или американского, что нас вполне устраивает. Также мы с удовольствием приобретаем белорусскую сельхозтехнику, в частности, сейчас готовимся купить трактора МТЗ последней модификации. Надеемся, новая техника не подведет.

О перспективах развития животноводства в регионе журналистам рассказал заместитель руководителя облсельхозуправления Димаш Таласбаев.

– Сегодня акмолинцы активно занимаются выполнением поручения Главы государства по наращиванию экспорта мяса за рубеж, – отметил Димаш Аманжолович. – Для этого животноводам создаются все условия льготного кредитования и через «КазАгроФинанс», и через Фонд поддержки сельского хозяйства. Успешным примером может служить деятельность ТОО «Новокиенка», входящего в состав крупного холдинга TNK. Здесь многое делается для улучшения поголовья скота казахской белоголовой породы, стабильно растут привесы и приплод, и потому хозяйство обладает хорошим экспортным потенциалом.

В нынешнем году акмолинцы планируют поставить по заявкам потребителей 1 600 тонн мяса, и этот показатель с каждым годом будет увеличиваться. Недавно делегация из области ездила в Беларусь, где была достигнута договоренность о сотрудни­честве в развитии молочного животноводства. Из этой страны планируется завезти молочный скот и увеличить производство и переработку молочной продукции.

– В плане улучшения пород скота, – рассказал Димаш Таласбаев, – у нас активно работает ТОО «Балкашинский племзавод» Сандыктауского района, а также ряд хозяйств Астраханского, Зерендинского, Буландынского, Есильского и Жаксынского райо­нов. Что же касается приобретения белорусских тракторов МТЗ, которые пользуются большой популярностью у акмолинских аграриев, то скоро на базе ТОО «Умай жер» Зерендинского района пройдет презентация посл­едней модели этой сельхозтехники. Так что сотрудничество с Беларусью будет активно развиваться и в этом направлении.

Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область,

tashenov@kazpravda.kz