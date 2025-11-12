Представители Национальной палаты риелторов «PANA» предлагают привести деятельность риелторов к единым стандартам, поскольку отсутствие законодательного регулирования создает угрозу для потребителей и формирует недоверие к профессии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эксперты отмечают, что значительная часть посредников работает без регистрации и лицензии.

– Сегодня любой человек может называть себя риелтором, не имея профильного образования и профессиональной подготовки. Это подрывает доверие к рынку, приводит к мошенничеству и финансовым потерям граждан. Казахстану необходима четкая система регулирования, которая определит ответственность, стандарты и требования к квалификации специалистов, – подчеркнула президент Национальной палаты риелторов «PANA» Асия Бурлибаева.

Согласно приведенной информации, только 22% риелторов в Казахстане имеют образование в сфере недвижимости, а около 40% клиентов остаются недовольны качеством услуг, оставшиеся 60% потребителей не знают своих прав при работе с агентами, что делает их уязвимыми перед недобросовестными игроками.

Национальная Палата Риелторов отмечает, что в большинстве развитых стран риелторская деятельность является лицензируемой и строго контролируется. В США, Канаде и Германии каждый специалист проходит обязательное обучение, сдает квалификационные экзамены и имеет страхование профессиональной ответственности. В странах Бенилюкса каждый агент недвижимости обязан быть членом профессионального объединения, а его идентификатор указывается во всех договорах. Такой подход обеспечивает прозрачность сделок и высокий уровень доверия клиентов.

– Мы предлагаем внедрить модель саморегулирования, основанного на обязательном членстве, а также обязательное использование типового договора и компенсационного фонда для защиты потребителей. Важно, чтобы на рынок допускались только подготовленные специалисты, несущие ответственность за свою работу. И, по нашему мнению, лучше всего с этим справится сам рынок, – добавляют в Палате.

Специалисты PANA также выступают за создание единого электронного реестра риелторов и внедрение национальной мультилистинговой системы (MLS), которая обеспечит достоверность информации о недвижимости и прозрачность сделок. Кроме того, предлагают ввести обязательное страхование профессиональной ответственности, что позволит повысить доверие к отрасли и снизить риски для клиентов.