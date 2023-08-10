Узбекистанца, заявившего о рабстве на кирпичном заводе, нашла жамбылская полиция

Департамент полиции Жамбылской области прокомментировал видео об «избиении» на кирпичном заводе работника из Узбекистана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

В Сети распространилось видео с гражданином Узбекистана, в описании к которому говорится, что мужчина будто бы находится в рабстве на кирпичном заводе в Жамбылской области. При этом иностранец демонстрирует на камеру ушиб на виске.

Мужчину установили и доставили в отдел полиции.

Стражи порядка выяснили, что в июле этого года узбекистанца трудоустроили на кирпичный завод в Байзакском районе.

На его лице и теле никаких травм не обнаружено.

«Со слов мужчины, травму он получил в марте текущего года по неосторожности во время употребления алкоголя и отправил это видео через мессенджер WhatsApp другу в Узбекистане.

Фактов избиения и принуждения к труду в отношении гражданина не установлено. Причину своего поступка он объяснить не мог, так как при отправке видео был пьяным. Претензий к кому-либо не имеет, от подачи заявления отказывается», – проинформировали в Департаменте полиции области.