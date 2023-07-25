Ужесточены требования к маркировке молока и молочной продукции

22 сентября 2023 года вступят в силу изменения в технический регламент «О безопасности молока и молочной продукции» в ЕАЭС, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Казахстанский институт стандартизации и метрологии.

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Изменения направлены на обеспечение высокого качества и безопасности молочной продукции, а также на предоставление производителям большей свободы творчества при маркировке своих продуктов,

Как поясняют в КазСтандарте, одним из ключевых изменений является обязательное размещение информации о наличии растительных масел на упаковке молочных продуктов. Это позволит разборчивым потребителям принимать осознанные решения при покупке продукции.

Также введены иные физико-химические показатели идентификации продукции детского питания. Так, исключено нормирование содержания золы и увеличен порог содержания витамина Д. По мнению производителей детского питания, это позволит локализовать производство детского питания и обеспечить потребителей продукцией высокого качества.

В техрегламенте появится термин «мороженое молокосодержащее» с содержанием молочного жира до 6%, что даст больше выбора и информации для потребителей. Ранее в документе был закреплен только термин «мороженое с заменителем молочного жира» с МДЖ 12%.

Кроме того, было внесено определение для восстановленного молока, позволяющее обогащать этот продукт. Внедрение категории «продукт переработки молока концентрированный, сгущенный» позволит расширить применение сыворотки и обеспечить стандартизацию продукции.

Новые поправки учитывают национальные молочные продукты, такие как айран, сузбе, тан и курт.