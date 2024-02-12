В 2 областях наказали автодорожников за нехватку снегоуборочной техники

В СКО с директором филиала ТОО «КАЖсервис» и его 11 подчиненными расторгнуты договоры, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру

Фото: Генпрокуратура

Так, в СКО в территориальных филиалах «ҚазАвтоЖола» и ТОО «КАЖсервис» прокуратура выявила нехватку снегоуборочной техники и противогололедных материалов.

– Такое положение дел, при резких перепадах температуры и снегопадах, затрудняло дорожное движение на республиканских дорогах Северо-Казахстанской области и несло прямую угрозу безопасности его участникам, – отметили в прокуратуре.

Аналогичная ситуация была выявлена на республиканских дорогах Туркестанской области. Запоздалые снегоуборочные работы в период метелей и снегопадов парализовали транспортный поток по направлению Шымкент-Тараз, с 12 по 15 декабря прошлого года. Порядка 50 машин «застряли» на трассах.

Транспортные прокуроры внесли представления в адрес Национального оператора по управлению автомобильными дорогами.

– По одному из актов надзора прокуратуры за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей расторгнуты трудовые договоры с 11 сотрудниками и директором Северо-Казахстанского областного филиала ТОО «КАЖсервис». По другому – оказывающим услуги подрядчикам наложены штрафные санкции на сумму более 1,6 млн тенге, – говорится в сообщении.

Кроме того, после вмешательства транспортных прокуроров АО «НК «ҚазАвтоЖол» проводит мероприятия, направленные на приобретение 245 единиц дополнительной дорожной техники с последующим распределением в регионы страны.