Стражи порядка раскрыли крупную кражу зерна нового урожая на 5,7 миллиона тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Преступление было зарегистрировано в октябре текущего года в районе Биржан-сал. По данным полиции, с территории, и именно с полевого стана одного из местных сельхозпредприятий было похищено 60 тонн пшеницы.

В ходе досудебного расследования сотрудники полиции изъяли грузовой автомобиль марки «КамАЗ» с прицепом, на котором предположительно и перевозилось похищенное зерно.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлены личности четверых подозреваемых, причастных к хищению. Как выяснилось, все они являются сотрудниками службы безопасности того самого сельхозформирования, где произошла кража зерна. В настоящее время информация об их причастности тщательно проверяется.

В качестве вещественных доказательств изъяты рации, товарно-транспортные накладные и иная документация.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия находится на контроле руководства областного департамента полиции.