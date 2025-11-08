В Акмолинской области похитили 60 тонн пшеницы нового урожая

Сельское хозяйство
10
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Стражи порядка раскрыли крупную кражу зерна нового урожая на 5,7 миллиона тенге, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного департамента полиции.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Преступление было зарегистрировано  в октябре текущего года в районе Биржан-сал. По данным полиции, с территории, и именно с полевого стана  одного из местных сельхозпредприятий    было похищено 60 тонн пшеницы.  

В ходе досудебного расследования сотрудники полиции изъяли грузовой автомобиль марки «КамАЗ» с прицепом, на котором предположительно и перевозилось похищенное зерно.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлены личности четверых подозреваемых, причастных к хищению. Как выяснилось, все они являются сотрудниками службы безопасности того самого сельхозформирования, где произошла кража зерна. В настоящее время информация об их причастности тщательно проверяется.

В качестве вещественных доказательств изъяты рации, товарно-транспортные накладные и иная документация.

Расследование уголовного дела продолжается. Ход следствия находится на контроле руководства областного департамента полиции.

#хищение #Акмолинская область #пшеница

Популярное

Все
Награды вручены лучшим
Театр отмечает юбилей
В аэропорту задержан правонарушитель
На рассмотрении – проект Цифрового кодекса
Событие, обратившее на себя внимание
Национальные ценности в эпоху ИИ
Чипсы из нарынкольской картошки
На базе воздушной гавани столицы создадут аэрохаб
Вашингтонский аккорд: итоги саммита ЦА + США
Статистика – гарант открытости и доверия
Всем домнам дали газ
Качественно новый этап взаимодействия
Заработал кирпичный завод
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Вне зоны доступа
У экономики Жетысу один из лучших показателей роста
Медицина должна помогать мечтающим о материнстве
Село и город: путь к умному развитию
Встретят зиму в тепле и уюте
Подписаны важные соглашения
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Дом должен быть местом, где тебя любят и понимают
Пленные из КНДР в Киеве просят передать их Южной Корее
Сельчане добились закрытия незаконной свалки
Обновили рекорд юношеских азиад
Лучшие теннисистки мира предстали в вечерних нарядах
Суд приговорил блогера Аяза Шабутдинова к семи годам
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Указом Президента Ким Сонг Кёнг награжден орденом «Достык» II степени
До 2030 года Казахстан избавится от дефицита сжиженного газа
Превратить родину в цветущий сад
Все заявления – в приоритетную повестку
Актера наградили за спасение
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Лювак для бодрости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода

Читайте также

Климат-контроль для кормовых культур
АПК республики входит в новую агротехнологическую эпоху
Первую партию казахстанской пшеницы отправили в Армению
В области Жетысу продолжается уборка свеклы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]