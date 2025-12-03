Началось строительство ФОКа еще в 2022 году, однако сроки сдачи неоднократно переносились. Но теперь объект успешно завершен и стал четвертым долгостроем, введенным в области с начала нынешнего года

Фото пресс-службы облакимата

В селе Красный Яр, что под Кокшетау, торжественно открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, окончание строительства которого жители ждали несколько лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного акимата

Аким области Марат Ахметжанов, поздравляя жителей, отметил, что создание современных спортивных объектов — это вклад в здоровье нации и будущее подрастающего поколения.

Особую атмосферу празднику придало присутствие на торжественном открытии комплекса именитых спортсменов. Приехали в Красный Яр серебряный призер Олимпийских игр в Пекине по боксу Нурбек Оралбай, чемпион мира Айбек Оралбай, двукратный чемпион мира Санжар Ташкенбай, мастер спорта Карина Ибрагимова. Также присутствовали на торжестве заслуженные мастера спорта, ветераны, жители села.

Новый комплекс, площадью 2,2 тыс. кв метров включает универсальный спортивный зал, специализированные залы для единоборств, футбольное и волейбольное поля, помещения для секций и занятий с детьми. Здесь уже действуют секции по единоборствам, боксу, қазақша күрес, игровым видам спорта и плаванию.

На территории спорткомплекса обустроены воркаут-зона, площадки для командных игр и беговая дорожка по периметру.

Безусловно, открытие ФОКа стало важным событием для жителей села и новым шагом в развитии спортивной инфраструктуры региона.









