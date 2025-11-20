В Акши две недели нет воды Ситуация 20 ноября 2025 г. 3:40 5 Асет Калымов собственный корреспондент по Алматинской области Жители села Акши Илийского района бьют тревогу: уже вторую неделю в их домах нет воды. Сельчане не могут элементарно помыть посуду, приготовить еду, постирать. фото пресс-службы акимата Алматинской области В поселке, где проживает свыше 6 тыс. человек, нехватка чистой питьевой воды – постоянная проблема. Ежегодно летом живительную влагу в жилые массивы подают по графику в определенные часы. Причина перебоев с водоснабжением – практически полная изношенность водопроводных сетей, проложенных в Акши полвека назад. По данным местных властей, водопровод находится на балансе РГП «Казводхоз» – подразделения Министерства водных ресурсов и ирригации. Как уточнили в пресс-службе акимата Алматинской области, групповой водопровод Бозой был построен в 1976 году. На протяжении многих лет в системе происходят многочисленные порывы трубопровода, которые устраняются лишь локальными точечными ремонтами и не решают проблему в принципе. За последнее время на магистрали произошло несколько разрывов трубопровода, полностью выведших систему из строя. После очередной аварии, случившейся 6 ноября, водоснабжение села Акши было полностью прекращено. Как пояснили в областном акимате, в результате обследования непригодными для эксплуатации признаны более двух километров трубопровода, его работа временно приостановлена. Ситуация находится под личным контролем акима Алматинской области Марата Султангазиева. Создана межведомственная комиссия с участием представителей акимата области, ДЧС и филиала «Алатау» Бозойского группового водопровода РГП «Казводхоз». Комиссия приступила к оценке состояния водопроводных сетей, определению очагов повреждений и формированию объема необходимых аварийно-восстановительных работ. Одновременно рассматривается вопрос о выделении средств из резерва акимата области для проведения неотложного ремонта. В рамках режима «Техногенная чрезвычайная ситуация» планируется полная реконструкция около 2,6 км водопроводных сетей. В настоящее время обновляется проектно-сметная документация, уточняются источники финансирования. Чтобы не оставлять людей без воды, организован ее подвоз в поселок: задействованы четыре автоцистерны, работающие в круглосуточном режиме. На сельском сходе, состоявшемся 18 ноября, аким Илийского района Каиржан Жаксымбетов пообещал жителям Акши, что в течение месяца все неполадки будут устранены, подача питьевой воды в село возобновится. Затем проведут полную замену труб, чтобы обеспечить сельчан стабильным и бесперебойным водоснабжением. В целом для кардинального решения проблемы необходимо заменить 72 км магистрального водопровода. Разработана проектно-сметная документация, проект прошел государственную экспертизу. Предложение по полной модернизации трубопровода направлено в Министерство водных ресурсов и ирригации для выделения необходимых средств. #село #водоснабжение #Акши