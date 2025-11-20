В поселке, где проживает свыше 6 тыс. человек, нехватка чистой питьевой воды – постоянная проблема. Ежегодно летом живительную влагу в жилые массивы подают по графику в определенные часы.

Причина перебоев с водоснабжением – практически полная изношенность водопроводных сетей, проложенных в Акши полвека назад. По данным местных влас­тей, водопровод находится на балансе РГП «Казводхоз» – подразделения Минис­терства водных ресурсов и ирригации.

Как уточнили в пресс-службе акимата Алматинской области, групповой водопровод Бозой был построен в 1976 году. На протяжении многих лет в системе происходят многочисленные порывы трубопровода, которые устраняются лишь локальными точечными ремонтами и не решают проблему в принципе.

За последнее время на магистрали произошло несколько разрывов трубопровода, полностью выведших систему из строя. После очередной аварии, случившейся 6 ноября, водоснабжение села Акши было полностью прекращено.

Как пояснили в областном акимате, в результате обследования непригодными для эксплуатации признаны более двух километров трубопровода, его работа временно приостановлена. Ситуация находится под личным контролем акима Алматинской области Марата Султангазиева.

Создана межведомственная комиссия с участием представителей акимата области, ДЧС и филиала «Алатау» Бозойского группового водопровода РГП «Казводхоз». Комиссия приступила к оценке состояния водопроводных сетей, определению очагов повреждений и формированию объема необходимых аварийно-восстановительных работ.

Одновременно рассматривается вопрос о выделении средств из резерва акимата области для проведения неотложного ремонта. В рамках режима «Техногенная чрезвычайная ситуация» планируется полная реконструкция около 2,6 км водопроводных сетей. В настоящее время обновляется проект­но-сметная документация, уточняются источники финансирования. Чтобы не оставлять людей без воды, организован ее подвоз в поселок: задействованы четыре автоцистерны, работающие в круглосуточном режиме.

На сельском сходе, состоявшемся 18 нояб­ря, аким Илийского района Каиржан Жаксымбетов пообещал жителям Акши, что в течение месяца все неполадки будут устранены, подача питьевой воды в село возобновится. Затем проведут полную замену труб, чтобы обеспечить сельчан стабильным и бесперебойным водоснабжением.

В целом для кардинального решения проблемы необходимо заменить 72 км магистрального водопровода. Разработана проектно-сметная документация, проект прошел государственную экспертизу. Предложение по полной модернизации трубопровода направлено в Министерство водных ресурсов и ирригации для выделения необходимых средств.