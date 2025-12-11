В Актау впервые зарегистрирован случай посмертного донорства

Здравоохранение
70
Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Сердце посмертного донора спасло жизнь другому человеку. Такой случай впервые зарегистрирован в Актау, сообщает Kazpravda.kz

Фото пресс-службы МОБ

В Мангистауской областной многопрофильной больнице у 45-летнего мужчины была диагностирована смерть мозга.

- Координатор по трансплантации в Мангистауской области Индира Аманкоскызы и координатор больницы Илья Юсупулы провели необходимую разъяснительную работу с родственниками умершего, и они, проявив гуманность, согласились на трансплантацию. Незамедлительно была проведена операция по пересадке сердца специалистами Республиканского центра координации трансплантации и высокотехнологичных медицинских услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, - проинформировали в пресс-службе областной многопрофильной больницы.

Отмечено, что сердце донора было успешно пересажено пациенту, долгое время находившемуся в списке ожидания.

- Это особенно важное событие для нашего региона. После официального подтверждения смерти мозга донора все медицинские процедуры были проведены в соответствии с законом. Мы искренне благодарим семью, которые дали шанс на спасение другому человеку, — говорит Берик Каунов, исполняющий обязанности директора Мангистауской областной многопрофильной больницы.

По словам координатора по трансплантации Индиры Аманкоскызы, в списке ожидания находятся 175 жителей Мангистау, включая детей. Кто-то нуждается в пересадке сердца, другие - почек. Один ребенок находится в очереди на пересадку печени.

Отмечено, что в мировой практике посмертное донорство считается высшим проявлением человечности. Один донор может подарить жизнь до шести нуждающимся в пересадке.

#операция #донорство #впервые

