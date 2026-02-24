Скриншот с видео МЧС

Сегодня в городе Актобе, в районе Алматы, в жилом массиве Жарык, на территории птицефабрики произошёл пожар в отдельно стоящем одноэтажном складе, предназначенном для хранения яиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

На момент возгорания в помещении находилась картонная продукция, кур и яиц не было. Пожар ликвидирован на площади 600 кв. м.

Принятыми мерами не допущено распространение огня на рядом стоящее складское помещение. В ходе тушения из помещения были вынесены 2 газовых баллона. Пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.