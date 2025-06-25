Фото пресс-службы акимата Алматинской области

Современное трехэтажное здание в селе Жаналык Талгарского района построено в рамках национального проекта «Келешек мектептері» («Школы будущего»), реализуемого по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, а также в соответствии с Дорожной картой предвыборной программы партии «AMANAT» на 2023–2027 годы.

Школа оснащена STEM- и робототехническими кабинетами, инклюзивным центром, библиотекой, мастерскими, спортивным и актовым залами, просторной столовой и конференц-залом.

Поздравив сельчан с важным событием, заместитель акима Алматинской области Болат Куренбеков отметил, что реализация подобных проектов способствует решению приоритетных задач в сфере образования. Только в прошлом году в регионе введены в эксплуатацию 9 новых школ, а в этом году ведется строительство еще 17 объектов. Проекты реализуются с привлечением частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства.

В свою очередь председатель Алматинского областного филиала партии «AMANAT» Куат Байгоджаев напомнил, что два года назад партийцы обещали решить проблему с дефицитом ученических мест. Тогда в области насчитывалось 52 школы с трехсменным обучением. Сегодня их осталось 30. Школа в Жаналыке – одно из 63 учебных заведений, строительство которых предусмотрено Дорожной картой партии «AMANAT» в регионе. С момента начала строительства объект находился под партийным контролем.