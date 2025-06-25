В Алматинской области открылась школа на 900 мест

Образование
110
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

Объект позволит сократить трехсменное обучение и обеспечит работой порядка 100 педагогов, сообщает корреспондент  Kazpravda.kz

Фото пресс-службы акимата Алматинской области

Современное трехэтажное здание в селе Жаналык Талгарского района построено в рамках национального проекта «Келешек мектептері» («Школы будущего»), реализуемого по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева, а также в соответствии с Дорожной картой предвыборной программы партии «AMANAT» на 2023–2027 годы.

Школа оснащена STEM- и робототехническими кабинетами, инклюзивным центром, библиотекой, мастерскими, спортивным и актовым залами, просторной столовой и конференц-залом.

Поздравив сельчан с важным событием, заместитель акима Алматинской области Болат Куренбеков отметил, что реализация подобных проектов способствует решению приоритетных задач в сфере образования. Только в прошлом году в регионе введены в эксплуатацию 9 новых школ, а в этом году ведется строительство еще 17 объектов. Проекты реализуются с привлечением частных инвестиций в рамках государственно-частного партнерства.

В свою очередь председатель Алматинского областного филиала партии «AMANAT» Куат Байгоджаев напомнил, что два года назад партийцы обещали решить проблему с дефицитом ученических мест. Тогда в области насчитывалось 52 школы с трехсменным обучением. Сегодня их осталось 30. Школа в Жаналыке – одно из 63 учебных заведений, строительство которых предусмотрено Дорожной картой партии «AMANAT» в регионе. С момента начала строительства объект находился под партийным контролем.

#Образование #школа

Популярное

Все
Правовая культура, превенция, ответственность граждан
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Предприниматель – партнер, а не подозреваемый
Врачи направляются в села
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
Введена в строй новая подстанция
Привлечение – таргетированное, встречные обязательства – разумные
ИИ: игра по правилам
Балхаш привлекает туристов
Летние лагеря работают на базе комфортных школ
Рассмотрены перспективы земледелия
Долгожданный детский сад открылся в новом микрорайоне
Вьется пыль из-под копыт!
Надежный щит Родины
Поможет ребятам Talpyn
Будущее – за роботами
Посмотреть, купить и даже попробовать
Казахстанские гребцы завоевали «бронзу» на Кубке сильнейших в Минске
Рожденный в Олимпийский день
Школьников учат основам древних ремесел
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства
Развитие химической отрасли в Жамбылской области набирает темпы
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
В Улгили выпускают стекло жамбылской закалки
Закон Республики Казахстан
Тариф почти как в столице
В Уральске открылся штаб «Дала қырандары».
День полиции отмечают сегодня в Казахстане
В Актобе построен новый завод по производству агрохимикатов
Президент проводил Си Цзиньпина в аэропорту
За счет возврата активов Казахстан строит школы и больницы на 318 млрд тенге
Между уголовным и административным правом
Чек-лист для защиты от взломщиков
Угольщиков обяжут участвовать в углехимических проектах
Токаев назначил замминистра обороны
Минздрав внедряет детский профиль при подготовке врачей
Рынок попал под ковш экскаватора
Какой курс доллара в Казахстане
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
В Уральске реконструируют набережную
Новая услуга появилась в приложении eGov Mobile
Дожди с грозами и ветром ожидают казахстанцев в эти выходные

Читайте также

Долгожданный детский сад открылся в новом микрорайоне
Летние лагеря работают на базе комфортных школ
Будущее – за роботами
Поможет ребятам Talpyn

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]