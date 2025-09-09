В Алматинской области за счет возвращенных активов открыли медпункт

Возврат активов
94
Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

На строительство медучреждения в селе Коктерек Илийского района Алматинской области выделялось 263 млн тенге. Проект полностью профинансирован за счет средств, возвращенных государству по фактам коррупции, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба областного акимата

По информации областного акимата, фельдшерско-акушерский пункт, оснащенный современным оборудованием, включает процедурный и прививочный кабинеты, комнату для приема беременных, кабинет физиотерапии и помещение для хранения лекарств. Социально значимый объект способен принимать до 10 пациентов в смену.

Отныне сельчанам (в Коктереке проживает около 1 700 человек) нет нужды ездить на лечение в районный и областной центры. Врачи и медсестры будут на месте проводить медосмотры, вакцинацию, оказывать экстренную и первичную помощь.  

По данным областной прокуратуры, за счет возврата в госбюджет незаконно выведенных активов в регионе ведется строительство 29 социальных объектов, 26 из них – медучреждения.

Напомним, в нынешнем Послании народу Глава государства предложил переименовать Комитет по возврату незаконных активов Генеральной прокуратуры в Комитет по защите прав инвесторов. Как отметил Президент, в казну возвращено около 850 млрд тенге. Эти средства направлены на возведение десяти школ и четырех спортивных сооружений, строительство и модернизацию 235 объектов здравоохранения и 177 объектов водной инфраструктуры. Ожидается поступление дополнительных сумм в республиканский бюджет.

 

#строительство #медпункт #районы #возвращенные активы

