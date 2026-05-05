В Алматы нашли похищенное во время январских событий оружие

МВД усиливает борьбу с незаконным оборотом оружияЗа три дня изъято 67 единиц огнестрельного оружия, а также более 200 боеприпасов различного калибра.
Министерство внутренних дел продолжает усиливать меры по обеспечению правопорядка, в том числе по изъятию оружия из незаконного оборота, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.
С начала текущего года изъято более 900 единиц оружия, в том числе 74 единицы оружия, похищенных в ходе январских событий. Также из оборота изъято свыше четырех тысяч боеприпасов.
- В период с 27 по 29 апреля в стране проведен второй этап республиканского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок". В результате за три дня изъято 67 единиц огнестрельного оружия, а также более 200 боеприпасов различного калибра. 27 апреля сотрудниками полиции в городе Алматы на берегу озера Сайран обнаружено оружие, похищенное из оружейного магазина в ходе январских событий. Министерство внутренних дел напоминает: добровольная сдача незаконно хранящегося оружия освобождает от уголовной и административной ответственности. Призываем граждан проявить сознательность и, сдав незаконно хранящееся оружие, внести свой вклад в обеспечение общественной безопасности, - отметил начальник департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.