В Алматы нашли похищенное во время январских событий оружие

МВД усиливает борьбу с незаконным оборотом оружияЗа три дня изъято 67 единиц огнестрельного оружия, а также более 200 боеприпасов различного калибра.

Министерство внутренних дел продолжает усиливать меры по обеспечению правопорядка, в том числе по изъятию оружия из незаконного оборота, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

С начала текущего года изъято более 900 единиц оружия, в том числе 74 единицы оружия, похищенных в ходе январских событий. Также из оборота изъято свыше четырех тысяч боеприпасов.