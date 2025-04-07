В Алматы отопительный сезон завершится 10 апреля

Общество
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

На рабочем совещании в акимате мегаполиса подвели итоги отопительного сезона, а также обсудили вопросы подготовки к предстоящему отопительному сезону 2025–2026 годов, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О текущей обстановке доложили руководители Управления энергетики и водоснабжения, организаций «Алматинские тепловые сети», «Алматытеплокоммунэнерго», «Алматинские электрические станции», «Алатау Жарык Компаниясы», «Алматы Су», Aлматинский  филиал «QazaqGaz Aimaq».

По их данным, отопительный сезон 2024-2025 годов проходит в штатном режиме. Всего центральным отоплением охвачено 404 объекта образования, 128 объектов здравоохранения и 8 863 жилых здания. Согласно правилам подготовки и проведения отопительного сезона, в связи с установившейся в Алматы среднесуточной температуры наружного воздуха более +8⁰ и выше, зафиксированной гидрометеорологической службой в течение пяти календарных дней, принято решение завершить отопительный сезон 2024–2025 гг.

Так, отключение отопления начнется поэтапно с 10 апреля в следующем порядке -  административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие, затем жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы) и социальные объекты.

В ходе совещания было отмечено, что в текущем году запланированы масштабные задачи по реконструкции тепловых сетей протяженностью 39 км. Так, на сегодня износ тепловых сетей составляет 56,1%, за счет принимаемых мер данный показатель планируется довести до 54,9%.

Отметим, что в 2024 году в городе модернизировано 20 км сетей теплоснабжения, проведены ремонтные работы на 85 котельных, что значительно повысило эффективность отопления и позволило завершить отопительный сезон без отключений.

#Алматы #отопление

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