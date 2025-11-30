Телебашня Коктобе и другие знаковые объекты южной столицы окрасились в оранжевый цвет, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Алматы

В эти дни тёплым оранжевым светом подсвечены телебашня Коктобе, Halyk Bank, Парк Первого Президента, Led-экраны и ряд других городских объектов.

Оранжевый цвет символизирует тепло, надежду и солидарность. Он напоминает о важности защиты прав каждого человека и о нулевой терпимости к любым формам насилия.

Это визуальное напоминание о важной проблеме и знак солидарности с теми, кто сталкивается с трудностями.