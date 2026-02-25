В Центре детской неотложной медицинской помощи Алматы провели уникальную операцию для детской травматологии Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Алматы

Пациентка получила серьезные травмы таза, правого бедра и коленного сустава в ДТП в возрасте 13 лет. Несмотря на многолетнее лечение и реабилитацию, полностью восстановить двигательную и опорную функцию тазобедренного сустава не удавалось. Девочка передвигалась с поддержкой и хромала на правую ногу. Диагноз грозил перекосом таза, искривлением позвоночника и постоянным болевым синдромом.

В течение трех лет стационарное лечение чередовалось с домашней реабилитацией: врачи поэтапно восстанавливали поврежденную конечность, делали паузы для восстановления и переходили к следующему этапу терапии.

«Пациентке всего 17 лет, и нам пришлось принять непростое решение. Альтернативы тотальному эндопротезированию не было», - рассказал заведующий отделением травматологии Центра Бахыт Кожаханов.

Операция прошла успешно и длилась более 1,5 часов. Ранее было проведено несколько консилиумов с участием специалистов из других клиник и изучен опыт коллег из Астаны. Операционная бригада: Бахыт Кожахметов, Дархан Сукбаев, Болат Ермекулы; анестезиолог - Танжарык Бидайбай.

В течение двух недель после операции девочка прошла первичную реабилитацию под наблюдением хирургов.