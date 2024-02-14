В Алматы призывают не ходить в горы в ближайшие дни

Общество
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В бассейне реки Улкен Алматы и в бассейне реки Талгар произошел самопроизвольный сход снежных лавин в общем объеме 13750 кубометров, передает  Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Алматы

Фото: МЧС

Большинство лавин остановилось на склоне и у подножья гор, четыре лавины сошли в озеро. Благодаря принятым мерам по выставлению блокпостов, жертв и пострадавших нет.

Частично снежная масса перекрыла  автодорогу, ведущую  на БАО. Дорога расчищена, ущерба нет.

Спасатели рекомендуют не посещать горы, в том числе  район ледника Богдановича в ближайшие дни, из-за высокой степени лавиной опасности.

По данной автодороге заранее был выставлен  блокпост. На опасных участках были выставлены предупреждающие щиты.

«Казселезащитой» с начала лавиноопасного периода произведено 4 профилактических спуска снежных лавин с общим объемом более  9200 кубометров.

#Алматы #спасатели #горы #лавина

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