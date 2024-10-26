В Алматы прошла международная конференция, посвященная 100-летию Абдижамила Нурпеисова

Культура и общество
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В мероприятии по поручению Главы государства приняла участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, передает Kazpravda.kz

Фото: Минкультинформ

В Доме Дружбы г. Алматы прошла Международная научно-практическая конференция «Әлем танған Әбдіжәміл», посвященная 100-летию выдающегося писателя, классика казахской литературы Абдижамила Нурпеисова.

В мероприятии по поручению Главы государства приняла участие министр культуры и информации РК Аида Балаева.
Выступая перед собравшимися, министр зачитала поздравительное письмо Президента Касым-Жомарта Токаева.

«Мастер слова посвятил свою жизнь просвещению народа. Талантливый писатель оставил уникальный след в казахской прозе. Уже при жизни он стал классиком, показав пример новому поколению авторов. В каждом его произведении ярко проявляется искренняя любовь к родной земле. Романы «Кровь и пот», «Последний долг» стали духовным достоянием мировой литературы. Эти произведения поднимают вопросы, касающиеся как казахского народа, так и всего человечества, и являются ценным вкладом в мировую культуру. Важное место в его творчестве занимала судьба Аральского моря», – говорится в поздравительном письме Главы государства.

В своем выступлении Аида Балаева подчеркнула важность данного мероприятия.

«Как отметил Президент, Абдижамил Нурпеисов — выдающийся писатель, который поднял казахскую литературу на мировой уровень. Это подтверждается его произведениями, переведёнными на иностранные языки и высокой оценкой со стороны международных читателей. Я надеюсь, что сегодняшняя конференция откроет новые грани творчества великого писателя», — сказала министр.

Она добавила, что по всей стране были организованы мероприятия и литературные вечера, посвященные 100-летию Абдижамила Нурпеисова. Только за последние три месяца в регионах прошло около 50 таких мероприятий. В СМИ было опубликовано более 200 материалов о жизни и творчестве писателя, а на телевидении показаны документальные фильмы «Орындалмаған аманат», «Абыз ғұмыр» и другие сюжеты.

В международной научно-практической конференции приняли участие председатель Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов, Генеральный Секретарь Международной Организации Тюркской Культуры Султан Раев, а также казахстанские и зарубежные писатели, поэты, государственные и общественные деятели, представители культуры и искусства.
В рамках конференции состоялось открытие мемориальной доски в доме, где проживал Абдижамил Нурпеисов, а также открытие фотовыставки в Доме Дружбы.

#Касым-Жомарт Токаев #юбилей #Абдижамил Нурпеисов

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