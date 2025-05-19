В Национальном научном институте кардиологии и внутренних болезней в Алматы внедрена инновационная система внутрисосудистого ультразвука с элементами искусственного интеллекта — Avvigo+, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минздрав

Фото: пресс-служба МЗ РК

Технология позволяет с высокой точностью визуализировать коронарные артерии и снижает риск осложнений при стентировании. Внедрение прошло в рамках мастер-класса с участием ведущего рентгенхирурга из Санкт-Петербурга, и уже во время обучения было успешно проведено 10 операций.

«Рентгеноперблок оснащен новейшей современной аппаратурой, благодаря которой есть возможность выполнять операции под рентгеноконтролем практически в любых областях организма. Врачи пользуются самыми современными инструментами, медицинской аппаратурой и расходными материалами. Наш институт стал одним из первых медицинских учреждений в Казахстане, предлагающих эту инновационную технологию», — отметил председатель правления Марат Пашимов.

С новейшей системой Avvigo+ врачи могут точно и быстро измерять артерии — определять степень сужения, длину и диаметр стента с точностью до 0.1 мм, а также особенности сосудов до и после пораженного участка. Это помогает проводить операции максимально точно и безопасно для пациента.

«Доказано, что применение ВСУЗИ снижает риски осложнений, таких как тромбоз стента и рестеноз стента. У данного метода диагностики нет абсолютных противопоказаний, за исключением отказа больного от проведения операции», — пояснил заведующий рентгенэндоваскулярным операционным блоком Алексей Колесников.

Всего в рамках мастер-класса проведено 10 успешных операций.