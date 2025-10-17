В Алматы впервые проведены уникальные реконструктивные операции детям

Здравоохранение
474
Людмила Макаренко
Обозреватель Алматинского корпункта

В Детской городской клинической больнице №2 состоялся международный мастер-класс, в котором принял участие в качестве приглашенного эксперта профессор, доктор медицинских наук из Турции Шенол Бекмез — ведущий специалист в области детской реконструктивной ортопедии, сообщает корреспондент Kazpravda.kz 

Фото: пресс-служба ДГКБ №2 Алматы

Как рассказал заведующий отделением травматологии больницы Ерлан Садырбалин, в числе пациентов профессора была девочка возрастом 1 год и 8 месяцев, перенесшая заболевание, в результате которого у нее фактически полностью «расплавились» головка и шейка бедра. Доктор Шенол Бекмез совместно с травматологами-ортопедами алматинской детской больницы провел уникальную реконструктивную операцию по формированию новой головки бедра. Подобное вмешательство выполнено впервые в Казахстане, операция прошла успешно, ребенок чувствует себя хорошо.

- В ходе мастер-класса впервые в Казахстане проведены уникальные операции детям с тяжелыми патологиями опорно-двигательного аппарата. Высококвалифицированную помощь получили шесть детей, нуждающихся в сложных костных реконструктивных операциях. Кроме того, осмотрены 30 маленьких пациентов, даны консультации с индивидуальными рекомендациями,- отметил директор ДГКБ №2 Марат Рабандияров.

Трехлетней пациентке с врожденным проксимальным дефицитом бедра — редкой патологией, при которой отсутствует часть бедренной кости, хирурги провели обширное вмешательство, включающее реконструкцию тазобедренного сустава и стабилизацию коленного сустава. В международной практике подобные операции известны как super hip и super knee. У нас они также проведены впервые. Также девятилетнему мальчику с врожденной эктромелией правой голени (отсутствие малоберцовой кости и деформация стопы) установлен инновационный аппарат «Орто-СУВ» — математический гексапод, позволяющий точно моделировать и корректировать деформации конечностей с помощью компьютерных расчетов.

В ходе мастер-класса под руководством турецкого профессора практическое обучение прошли 10 врачей-ортопедов, травматологов и хирургов из различных медорганизаций страны. Специалисты ознакомились с передовыми хирургическими техниками для исправления врожденного вывиха бедра, некроза головки и врожденного дефицита бедра. Это стало значимым событием для развития детской ортопедии в Казахстане и позволит проводить ранее недоступные вмешательства детям с тяжелыми патологиями двигательного аппарата.

#дети #Алматы #операция #мастер-класс

