В городском муниципалитете подводят предварительные итоги масштабной работы по проверке автотранспорта на его соответствие нормам выбросов, сообщает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Еще летом в акимате объявили о запуске пилотного проекта LEZ-зонирования Алматы, который предполагает платный въезд на его территорию для автомобилей низкого экологического класса.

Проект новых правил «О введении специальных экологических требований в области охраны атмосферного воздуха на территории города Алматы» в настоящее время проходит процедуру согласования, и предполагается его поэтапный ввод в следующем году. Документ, кроме ограничительных мер, закладывает правовую основу для поддержки населения и бизнеса, которые стимулируют переход на более безопасные для окружающей среды технологии и обновление автопарка.

В рейдах на городских дорогах вместе с департаментом полиции участвуют передвижные лаборатории ТОО «Eco Almaty». В результате проведенных 186 тыс. замеров составлено почти 20 тыс. протоколов на общую сумму штрафов свыше 653 млн тенге. Кроме того, проходят мероприятия по выявлению точек общепита, в особенности, шашлычных, бань и подобных объектов, работающих на твердом топливе. Но контроль автомобильного транспорта остается в приоритете, поскольку считается, что его доля в общем загрязнении городской среды составляет не менее 60 %.

Под новые экологические требования попадут и предприятия III категории, которые ранее практически не регулировались. В целом планируется создание единой системы мониторинга, обеспечивающей оперативное управление качеством воздуха и доступность этих данных для горожан.