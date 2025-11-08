В Алматы завершился VII Международный конгресс стран тюркского мира по рассеянному склерозу

Здравоохранение
17
Галия Шимырбаева
корреспондент Алматинского корпункта

Основными темами трехдневного мероприятия стали такие вопросы развитие международного сотрудничества в области изучения, диагностики, лечения и реабилитации пациентов с рассеянным склерозом, а также обмен опытом между специалистами из разных стран, передает Kazpravda.kz

Фото автора

Еще одна важная новация - в этом году впервые все доклады переводились с помощью ИИ. Почти три тысячи специалистов и пациентов получили доступ к новым знаниям без языковых барьеров: онлайн-участники видели бегущую строку, а гости в зале слушали синхронный перевод через смартфон, как сделать жизнь пациентов с рассеянным склерозом длиннее, качественнее и свободнее от ограничений.

Сегодня в Казахстане зарегистрировано 3 885 пациентов с РС, 60% из них — женщины репродуктивного возраста. Заболевание чаще всего поражает людей в возрасте от 20 до 40 лет, но сегодня рассеянный склероз перестал быть приговором. Современные методы позволяют удерживать ремиссию, снижать инвалидизацию и возвращать людям активную жизнь.

- При правильной диагностике и лечении рассеянного склероза сегодня у пациентов есть шанс жить без прогрессирования болезни. Это огромный шаг вперёд, - отметила главный внештатный невролог Минздрава РК Сауле Туруспекова.

Следующий Конгресс тюркских стран по рассеянному склерозу пройдет в 2026 году в Турции.

#медицина #конференция #рассеянный склероз

